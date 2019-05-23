GaleriTelevizyon

Müge Anlı canlı yayınındaki Adli Tıp Uzmanı'ndan Ecrin bebekle ilgili şok eden pornografik delil: Üvey amcası Ecrin bebeğe...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen, canlı yayında herkesi dehşete düşüren bilgileri paylaştı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Ecrin bebeğin üvey amcasıyla ilgili şok eden bir detay ortaya çıktı. Mehmet Şevki Sözen'in elindeki belgeler, daha önce üvey amca Özkan Kurnaz'ın Ecrin bebeğe cinsel istismarda bulunmuş olabileceğini söyleyen kişilerin sözlerini destekleyen cinstendi. Ortaya çıkan belgelerdeki gerçekler, Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Özkan Kurnaz, Ecrin bebeğe cinsel istismarda bulunurken boğarak öldürdü mü? İşte 23 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan, Özkan Kurnaz'ın girdiği sitelerdeki dikkat çeken korkunç ayrıntı...

23.05.2019 14:07 - Son Güncelleme: 23.05.2019 14:30
Müge Anlı canlı yayınındaki Adli Tıp Uzmanı'ndan Ecrin bebekle ilgili şok eden pornografik delil: Üvey amcası Ecrin bebeğe...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekten 18 gündür haber alınamıyor! Müge Anlı, 23 Mayıs son bölümde Ecrin Kurnaz'ın izini sürerken, Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen, canlı yayında elindeki belgeleri paylaştı. Müge Anlı son bölümde yaşanan bu gelişmeyle herkes dehşete düştü...

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ECRİN BEBEKLE İLGİLİ PORNOGRAFİK DELİL! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müge Anlı canlı yayınındaki Adli Tıp Uzmanı'ndan Ecrin bebekle ilgili şok eden pornografik delil: Üvey amcası Ecrin bebeğe...

Atv ekranlarında, hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar yaşandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında ortaya çıkan belgeler, başta Müge Anlı olmak üzere stüdyodaki herkesi dehşete düşürdü.

Müge Anlı canlı yayınındaki Adli Tıp Uzmanı'ndan Ecrin bebekle ilgili şok eden pornografik delil: Üvey amcası Ecrin bebeğe...

Müge Anlı canlı yayınındaki Ali Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen, canlı yayında elinde bulunan belgeleri açıkladı. Mesleği gereği dikkatini çeken detaylar olduğunu belirten Sözen, Ecrin bebeği son gören kişi olan Özkan Kurnaz hakkında mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı.

Müge Anlı canlı yayınındaki Adli Tıp Uzmanı'ndan Ecrin bebekle ilgili şok eden pornografik delil: Üvey amcası Ecrin bebeğe...

Özkan Kurnaz'ın kendi rızasıyla telefonundaki bilgiler araştırıldı. Ortaya çıkan gerçekler stüdyodaki herkesi dehşete düşürdü. Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ziyaret ettiği internet siteleri ve hangi konuları araştırdığı ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayınındaki Adli Tıp Uzmanı'ndan Ecrin bebekle ilgili şok eden pornografik delil: Üvey amcası Ecrin bebeğe...

Şevki Sözen," Biraz önce, bu çocuk bir cinsel istismara uğramış ve o sırada sesini kısmak için boğulmuş olabilir mi? diye sormamın sebebi bu belgelerden kaynaklıydı." dedi ve ziyaret edilen sitelerdeki dikkat çeken ayrıntıyı paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili jandarmaya gelen son dakika ihbarı: Üvey babanın yengesi Lütfiye, Ecrin'i...
Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili jandarmaya gelen son dakika ihbarı: Üvey babanın yengesi Lütfiye, Ecrin'i...