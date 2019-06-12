Leke 8. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de yayınlanan Leke'nin bu bölümünde, herkes Mehmet'in gerçek yüzünü öğreniyor. Cem, Yasemin'e evlenme teklif etmeye karar verir. Yasemin'in görüşmeyi kabul ettiği gecede beklenmedik olaylar gelişir. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler yaşanacağı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Leke 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leke son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

LEKE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Burak Sevinç, Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan, Selen Uçer, Tuğçe Açıkgöz, Selahattin Paşalı, Nurinisa Yıldırım ve Tolga Güleç'in paylaştığı Leke'nin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arda, geçirdiği ağır ameliyat sonrası kendine gelir ancak yaşananları hatırlamaz. Cem ve Ferhan, Arda'nın başında bekler. Birkan, Arda'nın uyandığını öğrenir öğrenmez yanına gider. Cem, Birkan'ı etrafında dahil görmek istemez. Diğer taraftan Yasemin'in Fischer'a attığı tokadın görüntüleri internete düşer. Yasemin, bu görüntüleri Serpil'in haber vermesiyle izler. Görüntüleri izleyen Cem, Yasemin'e karşı haksızlık yaptığı için kendisini affetmez. Yasemin'den özür dilemek isteyen Cem, ona ulaşamayınca bir mektup yazar. Yasemin, Cem'i affedecek mi? Serpil'le yüzleşen Cem, Mehmet'in büyük bir oyun oynadığına emin olur. Cem, elinde görüntülerle şirkete gider ve Mehmet'in karşısına geçip hesap sorar. Herkes Mehmet'in gerçek yüzünü öğrenir.

Cevat komiser, Birkan'ı soruşturmaya devam eder. Bu sırada Şirin, Serpil'in kendisini sattığını anlatmak için karakola gider. Şirin'in ifadesini Cevat komiser alır. Birkan, Yasemin ve Şirin'i Cevat komiserin odasında görünce paniğe kapılır. Serpil yolun sonuna geldiğini düşünür ve telaşlar. Birkan ablasını ipin ucundan kurtarabilecek mi? Cem, Yasemin'e evlenme teklif etmeye karar verir. Yasemin'in görüşmeyi kabul ettiği gecede beklenmedik olaylar gelişir. Yasemin ve Cem'in arasında neler olacağı ise ikilinin yapacağı konuşmalara bağlıdır.