ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek olayıyla ilgili Adli Tıp'tan sonuç geldi mi? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki minik Ecrin'e ne oldu? 10 Haziran Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri için, Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.