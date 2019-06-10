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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 10:20

canlı yayınında gelişmesi! Adli Tıp raporu çıktı mı? 10 Haziran izle

ile Tatlı Sert canlı yayınında ika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programında bugün, Türkiye'nin merakla beklediği raporu çıktı mı? 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? gelişmeleri, 10 Haziran ında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında gelişmesi! Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek olayıyla ilgili Adli Tıp'tan sonuç geldi mi? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki minik Ecrin'e ne oldu? 10 Haziran ında Ecrin bebekle ilgili ika gelişmeleri için, Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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