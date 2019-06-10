ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek olayıyla ilgili Adli Tıp'tan sonuç geldi mi? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki minik Ecrin'e ne oldu? 10 Haziran Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri için, Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!