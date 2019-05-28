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Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Üvey amcadan pişkin sözler! Müge Anlı çıldırdı!

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinden 3 kilometre uzağında cesedi bulunan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili savcılıktan son dakika açıklaması geldi. Müge Anlı Ecrin bebekle ilgili savcılıktan gelen son dakika açıklamasını 28 Mayıs canlı yayında paylaştı. Türkiye, "Ecrin bebek nasıl öldü?, Ecrin bebeğin katili kim?, Ecrin bebeğin otopsi raporu sonucunda neler çıktı?" sorularının cevabını merak ediyor. Müge Anlı Ecrin bebeğin bulunduğu yerde yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Ecrin bebek, üvey amca Özkan Kurnaz tarafından cinsel istismara uğrayıp öldürüldü mü? Hacer Kurnaz canlı yayında oğlu Özkan Kurnaz hakkında neler anlattı? İşte Ecrin bebekle ilgili Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!

28.05.2019 13:12 - Son Güncelleme: 28.05.2019 13:12
Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin amcasından pişkin sözler! Ecrin bebek nasıl öldü? Müge Anlı canlı yayında çıldırdı!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta çi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan ve 22 gün sonra cesedine ulaşılan Ecrin bebeği kim öldürdü? Baş şüpheli üvey amca Özkan Kurnaz hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı!

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMESİ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin amcasından pişkin sözler! Ecrin bebek nasıl öldü? Müge Anlı canlı yayında çıldırdı!

ECRİN BEBEK NASIL ÖLDÜ?

Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz, 28 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında şok eden açıklamalarda bulundu.Ecrin bebeği son gören kişi olan Özkan Kurnaz'ın çelişkili sözleri, onu baş şüpheli konumuna getiriyordu.

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin amcasından pişkin sözler! Ecrin bebek nasıl öldü? Müge Anlı canlı yayında çıldırdı!

Ecrin 9 gündür haber alınamayan Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları bölgede devam ederken, Özkan Kurnaz bölgedeki yetkillilere sorduğu soru, stüdyoda gergin anlara sebep olmuştu. Müge Anlı canlı yayında Özkan Kurnaz'a, "Yetkililere ne sordun Özkan?" deyince Özkan Kurnaz, "Bir iz yok mu diye sordum." şeklinde yanıt verdi. Ancak Müge Anlı gerçeği açıkladı.

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Üvey amcadan pişkin sözler! Müge Anlı canlı yayında çıldırdı!

Müge Anlı'nın, Özkan Durnaz'ın bölgedeki yetkililere, "Bu çocuk boğulduysa falan, bi yere gömüldüyse bulunduğunda parmak izi çıkar mı çıkmaz mı?" diye sormuşsun sözlerini canlı yayında paylaşması üzerine, Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz sinirlerine hakim olamadı.

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin amcasından pişkin sözler! Ecrin bebek nasıl öldü? Müge Anlı canlı yayında çıldırdı!

ÜVEY AMCA ÖZKAN KURNAZ'DAN ECRİN BEBEK AÇIKLAMASI!

Özkan Kurnaz'ın yetkililere, "Ecrin boğulduysa parmak izi çıkar mı?" sorusunun üzerine, Ecrin'i şeytan aldı götürdü demesi, tüm Türkiye'yi çileden çıkarırken, 28 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında Kurt aldı götürdü sözleriyle Müge Anlı çıldırdı.

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