Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Üvey amcadan pişkin sözler! Müge Anlı çıldırdı!
Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinden 3 kilometre uzağında cesedi bulunan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili savcılıktan son dakika açıklaması geldi. Müge Anlı Ecrin bebekle ilgili savcılıktan gelen son dakika açıklamasını 28 Mayıs canlı yayında paylaştı. Türkiye, "Ecrin bebek nasıl öldü?, Ecrin bebeğin katili kim?, Ecrin bebeğin otopsi raporu sonucunda neler çıktı?" sorularının cevabını merak ediyor. Müge Anlı Ecrin bebeğin bulunduğu yerde yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Ecrin bebek, üvey amca Özkan Kurnaz tarafından cinsel istismara uğrayıp öldürüldü mü? Hacer Kurnaz canlı yayında oğlu Özkan Kurnaz hakkında neler anlattı? İşte Ecrin bebekle ilgili Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta çi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan ve 22 gün sonra cesedine ulaşılan Ecrin bebeği kim öldürdü? Baş şüpheli üvey amca Özkan Kurnaz hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı!
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMESİ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Ecrin 9 gündür haber alınamayan Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları bölgede devam ederken, Özkan Kurnaz bölgedeki yetkillilere sorduğu soru, stüdyoda gergin anlara sebep olmuştu. Müge Anlı canlı yayında Özkan Kurnaz'a, "Yetkililere ne sordun Özkan?" deyince Özkan Kurnaz, "Bir iz yok mu diye sordum." şeklinde yanıt verdi. Ancak Müge Anlı gerçeği açıkladı.