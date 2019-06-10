Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! 11 yaşındaki Ali Atabey hakkında korkunç gerçekler ortaya çıktı!

Olay, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan tekstil atölyesinde çalışanlar sabah saatlerinde iş yerlerine geldiklerinde iş yeri önünde kapıları açık halde bulunan ve kullanılmayan minibüs ile duvar arasında bir çocuğun hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun öldüğünü belirledi.