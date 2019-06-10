Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! 11 yaşındaki Ali Atabey hakkında korkunç gerçekler ortaya çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında Ali Atabey hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Halkalı'da kaybolan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey'in ailesi, 3 gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkarak yardım istemişti. Müge Anlı, üzücü haberi bugün canlı yayında paylaştı. Ali Atabey, duvar ile araç arasına sıkışmış vaziyette ölü olarak bulundu. Müge Anlı ekibi, olay yerinden canlı bağlantı ile detayları aktardı. "Ölüm şekli bize şüpheli geliyor." diyen ailenin sözleri, canlı yayında yürekleri dağladı. İşte 10 Haziran Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! 11 yaşındaki Ali Atabey ölü olarak bulundu. 10 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan sıcak gelişme, Türkiye'yi yasa boğdu. Müge Anlı, Ali Atabey'in ölü bulunduğu bölgeye canlı bağlandı. Küçük çocuk hakkında ortaya çıkan gerçekler ise stüdyodaki izleyicileri derinden üzdü.
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA KAN DONDURAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
"O CAMDAN GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Müge Anlı, canlı yayında Ali Atabey'in ölü olarak bulunduğu bölgeyi inceledi. Epilepsi hastası olan 11 yaşındaki Ali Atabey'in araç ve duvarın arasına sıkışarak can verdiğini kabul etmeyen aile, Müge Anlı'dan civardaki kemara kayıtlarını bizzat incelemesi için ricada bulundu.
Olay, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan tekstil atölyesinde çalışanlar sabah saatlerinde iş yerlerine geldiklerinde iş yeri önünde kapıları açık halde bulunan ve kullanılmayan minibüs ile duvar arasında bir çocuğun hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun öldüğünü belirledi.
EVLADININ CESEDİNİ TEŞHİS ETTİ!
Polis ekipleri yaptıkları incelemede, cesedin 7 Haziran'dan beri kayıp olan Orhan Saral İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi zihinsel engelli Ali Atabey'e ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri talihsiz çocuğun ailesine haber verirken olay yerine gelen anne cesedin çocuğuna ait olduğunu teşhis ederken büyük acı yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.