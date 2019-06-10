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Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri! 10 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle

10.06.2019 16:15

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, 2,5 yaşında yurda bırakılan Dilek, anne ve anneannesini ilk kez gördü. Dilek'i büyüten Kezban Hanım ile biyolojik ailesi canlı yayında karşı karşıya geldi. İstanbul Halkalı'da kaybolan 11 yaşındaki Ali Atabey ölü olarak bulundu! İşte 10 Haziran Müge Anlı son bölüm!


Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, 2,5 yaşında yurda bırakılan Dilek, anne ve anneannesini ilk kez gördü. Dilek'i büyüten Kezban Hanım ile biyolojik ailesi canlı yayında karşı karşıya geldi. İstanbul Halkalı'da kaybolan 11 yaşındaki Ali Atabey ölü olarak bulundu! İşte 10 Haziran Müge Anlı son bölüm!
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