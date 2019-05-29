Son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Parçalara ayrılmış cesedin otopsi sonucu çıktı mı?

ÖZKAN KURNAZ'DAN ECRİN BEBEK AÇIKLAMASI!

Müge Anlı'nın hayli sıkıştırdığı Özkan Kurnaz, bu kez Ecrin'i kurtların kaçırmış olabileceğini iddia etti. Müge Anlı yayında Özkan'a son bir şans tanıdı ve "Bu işin içinde cinsel eğilim varsa söylemeni beklemiyorum. Ancak bu çocuk kazaya kurban gittiyse şimdi tam söyleme zamanı" dedi. Özkan, Ecrin'e bir şey yapmadığını belirtip , "Çocuk benimle gelmedi. Ben niye yalan söyleyeyim. Ben yapsam söylerim. Olanlar olmuş Allah'ın takdiri. Şüpheler benim üzerimde. Benim vicdanım rahat." dedi. İlk başta Ecrin'i şeytanın kaçırdığını söyleyen Özkan Kurnaz, ceset bulunduktan sonra ise "kurt kaçırdı" iddiasında bulundu.