Son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Parçalara ayrılmış cesedin otopsi sonucu çıktı mı?
Müge Anlı canlı yayınında da detayları araştırılan, Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek olayında son dakika gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, uçurumun kenarında ormancılar tarafından bulunan ayakkabı ve bez parçasının 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu ailesi tarafından teyit edilmişti. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda bulunan kemik parçaları, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konuya ilişkin, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak'tan açıklama geldi. İşte son dakika Ecrin bebek gelişmeleri!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında günlerdir iyi haber gelmesi için didik didik araştırılan Ecrin bebek olayında son dakika gelişmesi yaşandı! 22 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'ın katili kim? Türkiye'nin merakla beklediği gözaltına alma ne zaman gerçekleştirilecek? İşte Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak'tan ve bölgeden gelen son dakika gelişmeleri!
SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMESİ! VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde Türkiye'nin gündemine oturan, günlerdir aranan Kayıp Ecrin bebeğin cesedine ormanlık alanda ulaşıldı.
1,5 yaşında olan Ecrin, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kayboldu. Aile, Ecrin Kurnaz'ın bir an önce bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Dün ise 7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin, evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu açıkladı. Ecrin bebeğin kaybolmasından sorumlu tutulan kişilerden 19 yaşındaki Özkan Kurnaz öne çıkan isim oldu.
ÖZKAN KURNAZ'DAN ECRİN BEBEK AÇIKLAMASI!
Müge Anlı'nın hayli sıkıştırdığı Özkan Kurnaz, bu kez Ecrin'i kurtların kaçırmış olabileceğini iddia etti. Müge Anlı yayında Özkan'a son bir şans tanıdı ve "Bu işin içinde cinsel eğilim varsa söylemeni beklemiyorum. Ancak bu çocuk kazaya kurban gittiyse şimdi tam söyleme zamanı" dedi. Özkan, Ecrin'e bir şey yapmadığını belirtip , "Çocuk benimle gelmedi. Ben niye yalan söyleyeyim. Ben yapsam söylerim. Olanlar olmuş Allah'ın takdiri. Şüpheler benim üzerimde. Benim vicdanım rahat." dedi. İlk başta Ecrin'i şeytanın kaçırdığını söyleyen Özkan Kurnaz, ceset bulunduktan sonra ise "kurt kaçırdı" iddiasında bulundu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında 2 gün önce orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede arama çalışması yürütülüyor.
AFAD Arama ve Kurtarma Birliğinden 26 kişilik ekiple bölgede geniş çaplı arama yapılıyor.
Savcılık gözetimindeki arama çalışmalarına jandarma ekipleri de katılırken, AFAD'ın ceset arama köpeği "Abrek" ile dere yatağında çalışma yürütülüyor.
Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.