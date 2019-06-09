İnternette macerasına başlayan ve Blu TV'de izleyici karşısına çıkan Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da dizisi 6. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin izleyicileri şimdi merakla Sıfır Bir 6. sezon 6. bölümü hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Sıfır Bir 6. sezon 6. bölüm ne zaman ve nereden izlenir? İşte cevabı...

SIFIR BİR 6. SEZON 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sıfır Bir 6. sezon 6. bölümüyle 12 Haziran Çarşamba tarihinde Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak.

SIFIR BİR 6. SEZON 6. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Efsane dizi Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da dizisinin 6. sezon 6. bölümüyle 12 Haziran 2019'da saat 19.00'da Blutv'de hayranlarının karşısında olacak. Diziyi izlemeniz için Blu TV'ye kayıt olmanız gerekiyor.