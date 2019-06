Aşk-ı Memnu saat kaçta? 2019 Aşk-ı Memnu dizisi tekrarı hangi kanalda? Her yaz olduğu gibi Aşk-ı Memnu bu sene de tekrar bölümleriyle ekranda olacak. Peki Kanal D ekranlarının unutulmayan dizisi Aşk-ı Memnu'nun tekrarları hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Aşk-ı Memnu dizisi konusu ise Adnan, on bir yıl önce eşini kaybedince, sosyal hayattan uzaklaşıp köşküne çekilmiş, bütün ilgisini kızı Nihal ve oğlu Bülent'e vermiştir. Aile yadigâri emektarları, çocukların yarı Fransız dadısı ve hamiliğini yaptığı uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul'un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, yine İstanbul'un tanınmış ailelerinden Melih Bey takımından Firdevs Hanım'ın kızı Bihter'le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya, kış ortasında baharı filizlendirmeye başlar.

FİNAL BÖLÜMÜ REYTİNG REKORLARI KIRMIŞTI

Halit Ziya Uşagil'in kitabından televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Dizinin ilk bölümü 4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 24 Haziran 2010'da final yaptı. Dizinin final bölümü, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranını elde etti. Bu başarının ardından birçok ülkede yayınlandı.

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Adnan, on bir yıl önce eşini kaybedince, sosyal hayattan uzaklaşıp köşküne çekilmiş, bütün ilgisini kızı Nihal ve oğlu Bülent'e vermiştir. Aile yadigâri emektarları, çocukların yarı Fransız dadısı ve hamiliğini yaptığı uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul'un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, yine İstanbul'un tanınmış ailelerinden Melih Bey takımından Firdevs Hanım'ın kızı Bihter'le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya, kış ortasında baharı filizlendirmeye başlar.

Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kocasının ani ölümü bile onu cemiyet hayatından uzaklaştıramamış, her önemli davetin en dikkat çekici yüzü olmaya devam etmiştir.

Bihter babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve Firdevs Hanım'ın kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Yalnızlığın ve hüznün içinde Adnan Bey'le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar.

Öte yandan Firdevs Hanım için de Adnan Bey en cazip eş adayıdır. Onu elde etmeye çalışırken kızı Bihter'le yolları kesişir ve anne kız arasında yıllarca sürecek büyük bir çatışma başlar.

Bihter, Adnan Bey'in köşkünde huzuru, güveni, mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler. Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir. Masumiyet, ihanet bulutlarıyla gölgelenir. Tutku ve aşk sadakati esir alır.

BEREN SAAT KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat'dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tercih etti. Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye'nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu'nun kardeşi, Saat'in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye'yi ekran başına kitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, kısa sürede Türk Televizyonları'nın en sevilen yapımlarından birisi oldu. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan yapımdaki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber oynadıkları sevişme sahneleri haber bültenlerine kadar kendisine yer buldu.

İngilizce ve İspanyolca bilen Saat, iş dışında kalan zamanlarını dans ederek, tenis oynayarak ve de sinemaya giderek değerlendirmeyi tercih ediyor. Beren Saat'in ikinci sinema filmi "Gecenin Kanatları" 2010 yılında sinemalarda oynamaya başladı. Yine 2010'da dünyanın en çok hasılat getiren yapımlarından biri olan Oyuncak Hikâyesi 3 filminde "Barbie" karakterini Türkçe seslendirmiştir. 2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizi filmde Engin Akyürek ile beraber başrolü oynadı. 2012'nin sonlarında "Gergedan Mevsimi" filminde Monica Belliccu kızı "Buse" karakterini canlandırmıştır.

2010 ve 2011 yıllarında Rexona ve Patos markalarının reklamlarında oynadı. 2013 yılında ise Duru Perfume Duş Jeli'nin reklamlarında göründü.Beren Saat, 2013 yılında Amerikan dizisi Revenge'in Türkiye uyarlaması olan "İntikam" dizisinde Nejat İşler ile başrol oynamıştır.

Aynı zamanda, 2013 yılının yazında Hint filmi Black'in uyarlaması olan "Benim Dünyam" filminin başrolünde Uğur Yücel ile oynamıştır. Beren Saat, 2007 yılında Bülent İnal ile birlikte olmaya başladılar, 2009 yılında ayrıldılar. 29 Temmuz 2014 tarihinde şarkıcı Kenan Doğulu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Beş çocuklu bir ailenin çocuğu olan Tatlıtuğ, ailesi ile birlikte 1997 yılına kadar Adana'da yaşamış ardından İstanbul'a yerleşmişlerdir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı. Tatlıtuğ, küçük yaşlarından itibaren dizi ve sinema oyunculuğuna olan ilgisinden dolayı Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönmüş ve Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

Kıvanç Tatlıtuğ 2005 yılında ilk dizi projesi olan Gümüş dizisinde Songül Öden ile birlikte başrol oynamış ve tüm Türkiye'de tanınmaya başlamıştır.

"Gümüş" dizisinin ardından sırasıyla; "Menekşe ile Halil" dizisinde "Halil", "Amerikalılar Karadeniz'de" filminde "Muzaffer", "Aşk-ı Memnu" dizisinde "Behlül", "Ezel" dizisinde konuk oyuncu olarak "Sekiz", "Kuzey Güney" dizisinde "Kuzey", "Kelebeğin Rüyası" filminde "Muzaffer Tayyip Uslu", "Kurt Seyit ve Şura" dizisinde "Kurt Seyit" ve 2016 yılında "Cesur ve Güzel" dizisinde "Cesur" karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren "Hadi Be Oğlum" filminde "Ali" karakterini canlandırmıştır.

19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda, 77 kilo ve akrep burcudur. Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma adlı dizide polis Kadir karakterine hayat vermektedir.