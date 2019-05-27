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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi: Şeytan...

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz hakkında üvey amcası Özkan Kurnaz herkesi şok eden iddiada bulundu. Özkan Kurnaz'ın, "Şeytan götürmüş olabilir!" sözleri, stüdyodaki herkesi şaşırttı. Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebek, ikinci Palu vakası gibi bir olayın kurbanı mı? Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri!

27.05.2019 12:46 - Son Güncelleme: 27.05.2019 13:09
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi: Şeytan...

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 22 gündür kayıp olan Ecrin bebekle ilgili tuhaf bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı canlı yayınında Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz'ın yaptığı açıklama, Müge Anlı ve stüdyodaki herkesi şok etti! İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Ecrin olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMESİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi: Şeytan...

22 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili üvey amca Özkan Kurnaz'dan tuhaf bir iddia ortaya atıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi: Şeytan...

Müge Anlı muhabiri Gökhan Bektaş, Özkan Kurnaz'ın Ecrin'in kaybolduğu gün nerelerde neler yaptığını araştırırken, Kurnaz'a bir soru yöneltti: Eğer köyde bir yere bir şey saklanacak olsa nereye saklanır sence?

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi: Şeytan...

Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz, Gökhan Bektaş'ı köyün çevresinde gömülebilecek olan derin çukurların bulunduğu bölgeye götürdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi: Şeytan...

"ECRİN'İ ŞEYTAN ALIP GÖTÜRDÜ!"

Bu sırada Özkan Kurnaz'dan Ecrin bebekle ilgili şok eden bir iddia geldi: Şeytan alıp götürmüş olabilir!

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