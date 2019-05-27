Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi: Şeytan...

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 22 gündür kayıp olan Ecrin bebekle ilgili tuhaf bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı canlı yayınında Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz'ın yaptığı açıklama, Müge Anlı ve stüdyodaki herkesi şok etti! İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Ecrin olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMESİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!