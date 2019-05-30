Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek gelişmesi! Ecrin bebeğin nasıl öldüğünü anlattı!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 gündür aranan Ecrin bebekle ilgili üvey amca Özkan Kurnaz hakkında şok eden detayı ortaya çıktı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'ı son gören kişi Özkan Kurnaz'ın traktöre bindiğini gören Muhammet Yahşi, 30 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında, Ecrin bebeğin kaybolduğu gün yaşananları anlattı. Müge Anlı, Ecrin bebeğe ait olduğu söylenen ayakkabıyla ilgili çarpıcı detayı gözden kaçırmadı. Bu sırada canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, Ecrin bebekle ilgili şok eden açıklamalarda bulundu! İşte Müge Anlı'da son dakika Ecrin bebek gelişmesi...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, şok eden gelişme yaşandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünden kaybolan Ecrin bebek nasıl öldü? Ecrin bebeği son gören kişi olan üvey amca Özkan Kurnaz hakkında canlı yayında kan donduran iddia! İşte 30 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika Ecrin bebek gelişmesi!
ECRİN BEBEK NASIL ÖLDÜ? - MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ANLATTI! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Ecrin Kurnaz'ın kaybıyla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Ecrin bebeğin kaybolduğu gün, Özkan Kurnaz'ı traktörüne binerken gören görgü tanığı komşu Muhammet Yahşi, 30 Mayıs Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Muhammet Yahşi, Ecrin bebeğin kaybolduğu gün yaşananları anlattı. Köpeklerinin Özkan'ın traktörüne havladığını ve ardından bir çığlık sesi duyduğunu belirten Muhammet Yahşi'nin anlattıklarını kabul etmeyen Özkan Kurnaz, çelişkili sözleriyle hala baş şüpheli durumunda.
ECRİN BEBEK NASIL ÖLDÜ?
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan izleyiciden kan donduran sözler: Hacer Kurnaz, akrabalarından birisine oturmaya gitmiş. Orada anlatırken okula giden çocuk da olayları duymuş Özkan motorla tarlaya giderken önüne köpekler çıkınca gaza basmış, gaza basınca da Ecrin motor tekerinin ön tarafına düşmüş. Arka teker ise Ecrin bebeğin kafasını ezmiş.
ÖZKAN KURNAZ'IN ARAMA GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI!
Müge Anlı canlı yayınındaki Ali Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen, canlı yayında elinde bulunan belgeleri açıkladı. Mesleği gereği dikkatini çeken detaylar olduğunu belirten Sözen, Ecrin bebeği son gören kişi olan Özkan Kurnaz hakkında mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı.