Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek gelişmesi! Ecrin bebeğin nasıl öldüğünü anlattı!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 gündür aranan Ecrin bebekle ilgili üvey amca Özkan Kurnaz hakkında şok eden detayı ortaya çıktı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'ı son gören kişi Özkan Kurnaz'ın traktöre bindiğini gören Muhammet Yahşi, 30 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında, Ecrin bebeğin kaybolduğu gün yaşananları anlattı. Müge Anlı, Ecrin bebeğe ait olduğu söylenen ayakkabıyla ilgili çarpıcı detayı gözden kaçırmadı. Bu sırada canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, Ecrin bebekle ilgili şok eden açıklamalarda bulundu! İşte Müge Anlı'da son dakika Ecrin bebek gelişmesi...

30.05.2019 12:06 - Son Güncelleme: 30.05.2019 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





