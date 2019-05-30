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Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Görgü tanığı konuştu... 30 Mayıs Müge Anlı son bölüm tek parça izle

30.05.2019 14:57

Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünden kaybolan ve 22 gün sonunda ormanlık alanda bulunan kemik parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Türkiye'nin yakından takip ettiği Ecrin bebek olayında son durum ne? Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında görgü tanığı konuştu. Ecrin bebek traktörün altında kalarak mı öldü? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Tüm gelişmeleri 30 Mayıs Müge Anlı son bölüm tek parça izleyebilirsiniz!


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