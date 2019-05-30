Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Ecrin bebek tecavüze uğradı mı? Müge Anlı'da kan donduran gerçekler!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Türkiye'nin gözü kulağı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde! Müge Anlı, canlı yayında kan donduran gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bölgede yapılan arama çalışmalarından çıkan kemik parçaları Ecrin'e mi ait? 30 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında, son dakika Ecrin bebek gelişmeleri aktarılıyor. Üvey amca Özkan Kurnaz hakkında canlı yayında çarpıcı iddialar devam ediyor. İşte ormanlık alanda kıyafetleri bulunan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili yaşanan son gelişmeler...
Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları hakkında neler konuşuldu? Ecrin bebeği kim öldürdü? Ecrin bebek üvey amca Özkan Kurnaz tarafından cinsel istismara uğradı mı? Merakk edilen tüm soruların cevabı haberimizin detayında...
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ECRİN BEBEK GELİŞMESİ İÇİN TIKLAYIN!
Çocuklara yapılan cinsel istismarlarla ilgili tüm Türkiye ayağa kalktı! Hem sosyal medyada hem de vatandaşlar arasında Ecrin'in katilinin bulunmasına yönelik infial başladı. Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, cinayet de olabilir, kurt veya hayvanlar da yemiş olabilir, birisi de götürmüş olabilir derken Müge Anlı'nın programında şeytan alıp götürmüş olabilir diyen üvey babaanne Hacer Kurnaz; "ben böyle beklemiyordum, biri aldı getirecek diye bakıyordum, yavrudan ne istediniz, kolumu kanadımı kırdınız..." diyerek veryansın etti.
Öte yandan tüm gözler üvey amca Özkan Kurnaz'a çevrildi. Özkan'ın Jandarma ekiplerine sorduğu "bu çocuk kaçırılmışsa boğulmuşsa bir şey yapılmışsa üzerinde DNA çıkar mı?" sorusu onu bir numaralı fail yaptı. Özkan'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri ortaya çıktı ayrıca Ecrin'in üvey dedesi ve babaannesinden de kan örnekleri alındı. Savcılıktan yapılan son dakikaEcrin Kurnaz açıklamasında cinsel istismar iddiaları hakkında detay paylaşıldı; işte o açıklama!
CUMHURİYET SAVCISI: "CİNSEL İSTİSMAR..."
İnsan parçalarının gömülü değil yüzeye yayılmış halde bulunduğunu söyleyen Çakmak, "Bir hayvan müdahalesinin olduğu aşikar ve kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şuan cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz veriler ışığında şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. İleriki aşamalarda böyle bir durum çıkarsa bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız. Soruşturmanın varlık sebebi zaten bu nitelikteki bir eylemde kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa gözaltından öte tutuklama olması lazım. Ama bunun için öncelikle şüphelilerin kuvvetli suç şüphesiyle ve delilleriyle tespit edilip ona göre değerlendirilmesi lazım. Bizi adli birimler olarak, mesuliyetten alıkoyma suçu, kasten adam öldürme suçu, taksirli adam öldürme suçu ilgilendirir. Biz bu suçların işlenmiş ihtimaline binaen soruşturma yapıyoruz şuanda. Netice itibariyle doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuştur ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz idari birimlerin takdirine kalır. Ama bu suç şüphesi varsa biz soruşturmamıza devam ederiz. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Bunlar ihtimaller, biz bu ihtimalleri araştıracağız" diye konuştu.
Öte yandan tüm gözler üvey amca Özkan Kurnaz'a çevrildi. Özkan'ın Jandarma ekiplerine sorduğu "Bu çocuk kaçırılmışsa boğulmuşsa bir şey yapılmışsa üzerinde DNA çıkar mı?" sorusu onu bir numaralı fail yaptı. Özkan'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri ortaya çıktı ayrıca Ecrin'in üvey dedesi ve babaannesinden de kan örnekleri alındı. Savcılıktan yapılan son dakikaEcrin Kurnaz açıklamasında cinsel istismar iddiaları hakkında detay paylaşıldı; işte o açıklama!