Söz dizisi 83. son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 82. Son bölümde Tim ve Yavuz, Erdem'i bombalı tuzaktan kurtarmak için canlarını ortaya koyuyorlar. Erdem'in tutsak edilmesi ile gizli görevini bırakan Yavuz'un günleri sayılı.

SÖZ 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

Söz dizisi 83. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 83.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ 84.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir.

YAVUZ VE TİM BAŞKA BİR YOL ARIYOR

Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

TİM PANZEHİRİ ARIYOR

Yavuz'un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan'a ulaşmak zorundadırlar.

BÜYÜK BİR ÇATIŞMA ÇIKACAK MI?

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.

YAVUZ YAŞIYOR MU?

Tüm bunlar yaşanırken Dragan'ın Yavuz'un vücuduna enjekte ettiği zehir etkisini göstermeye başlıyor. Tim, Yavuz'un durumunu öğreniyor ve bu kez de panzehir yüzünden Dragan çok önemli hale geliyor. Derya sevdiği adamın yaşadıklarını biliyor. Tim Yavuz'un ölmemesi için birbirine söz veriyor. Ancak Yavuz bir anda yere yığılıyor. Tim başına toplanıyor ve ona kalp masajı yapıyorlar. Ama Yavuz yerde hareket etmeden yatıyor. Derya o anları kamera ile izliyor. Gözleri yaşlı şekilde TİM'den gelen telefonla çıkılıyor.