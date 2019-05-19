Söz dizisinin Eylem komutanı Meriç Aral şok etti! Meğer herkesin bildiği o isimle...

Söz dizisiyle yıldızı parlayan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Meriç Aral'ın hayatı, hayranları tarafından merak konusu oldu. Bağımsız bir savaş muhabirine hayat veren başarılı oyuncu Meriç Aral'ın, dizideki Fethi karakteri ile yaşadığı aşk, Fethi'nin şehit olmasıyla yarıda kaldı. Söz izleyicilerini hüzne boğan o sahnenin ardından, Meriç Aral'ın gerçek hayatı bir hayli merak edildi. Peki, Söz dizisinin Eylem komutanı Meriç Aral'ın sevgilisi kim? İşte en çok merak edilen sorunun cevabı...

19.05.2019 18:24 - Son Güncelleme: 19.05.2019 18:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





