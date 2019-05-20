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  • 20.05.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 15:43

dizisinde final öncesi şok ayrılık! Yavuz şehit mi oluyor? ?

dizisinin 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz'ün yeni tanıtımında ayrılık görülüyor. Tim, Yavuz Komutan'ı yaşatabilmek için birbirine söz veriyor. Ancak, Yavuz Komutan zehirin etkisiyle yere düşüyor ve üstüne Türk bayrağı örtüyorlar. Peki, Söz'ün yeni bölümünde Yavuz şehit mi oluyor? Yavuz karakterini canlandıran ?

Söz dizisinde final öncesi şok ayrılık!

Söz dizisinin bu bölümünde şok gelişme yaşanıyor. 83'üncü yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek olan Söz dizisinin yeni tanıtımında Yavuz Komutan'ın vurulduğu ve şehit olduğu görülüyor. Yarbay Erdem'i kurtarmak için Yavuz ve Tim operasyona başlıyor. Operasyon esnasında Yavuz'un vurulması ve Tim'in sözleri herkesi derinden etkiliyor. Peki, Yavuz şehit mi oluyor? Tolga Sarıtaş diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

YAVUZ ŞEHİT Mİ OLUYOR?

Yavuz'un hayatta kalabilmesi için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaç vardır. Tim bu panzehiri bulabilmek için elinden geleni yapmaktadır. O sıra Yavuz zehirin etkisiyle yere düşüyor. Tim'in o sıra elinden bir şey gelmemektedir ve Yavuz'un üzerine Türk bayrağı örtülüyor. Tanıtımda yer alan bilgiye göre Yavuz Karasu bu bölümde şehit olacak.

SÖZ 83. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yavuz ve Tim, Erdem Komutan'ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar.

Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

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