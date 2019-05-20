Söz dizisinin 'Sarı komutanı' Tolga Sarıtaş bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz Karasu karakteri ile son dönemin parlayan yıldızlarından biri haline gelen Tolga Sarıtaş, özel hayatına dair her detay ile yakın mercek altında. Annesi, babası, kardeşi, sevgilisi hatta memleketine kadar her şeyi merak edilen Tolga Sarıtaş, tüm bunların aksine gözlerden uzak bir yaşan sürüyor. Peki Tolga Sarıtaş nereli? İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin memleketi.

20.05.2019 17:34 - Son Güncelleme: 20.05.2019 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





