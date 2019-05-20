Ekranların sevilen dizisi Söz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler Söz sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Söz dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

SÖZ SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Söz dizisinin mayıs sonunda ya da haziran başında sezon finali yapması bekleniyor. Dizinin final yapacağına dair henüz dizinin yapım şirketinden ve kanalından açıklama gelmedi.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

Yavuz'un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan'a ulaşmak zorundadırlar.

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.