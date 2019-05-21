Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölümü merakla bekleyen izleyiciler, sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalacak. Atv'nin Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölümde neler olacak?
Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölüm fragmanı: Sessizlikleri karşı tarafı daha da cesaretlendiriyor!
Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 1 hafta aranın ardından kaldığı yerden devam eden Sen Anlat Karadeniz'de fırtına durulmuyor! Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölümde öfkesine hakim olamayan Tahir, kardeşi Murat'ı tamamen kaybedecek. İşte Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölümden ipuçları!
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