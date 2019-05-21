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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 14:29

52. yeni bölüm fragmanı: Sessizlikleri karşı tarafı daha da cesaretlendiriyor!

52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 1 hafta aranın ardından kaldığı yerden devam eden Sen Anlat Karadeniz'de fırtına durulmuyor! Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölümde öfkesine hakim olamayan Tahir, kardeşi Murat'ı tamamen kaybedecek. İşte Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölümden ipuçları!

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