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  • 17.05.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:35

öldü mü, tarihte nasıl öldü? 149. fragmanı ve son bölüm 1 izle!

149. fragmanı ve son bölüm 1 izle! öldü mü, tarihte nasıl ölecek? Diriliş Ertuğrul final için son 2 bölüm. Beş sezondur izleyici karşısında olan Diriliş Ertuğrul 149.bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte finale doğru ilerliyor. TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Turgut Alp'in başına gelenler ve Ertuğrul Bey'in esir düşmesi geceye damgasını vurdu. İzleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul 148. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul 148.bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte final tarihi belli oldu. Heyecan dolu son bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı büyük merak konusu olan Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul nefes kesen bir bölüm ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde "Biz Oğuz atadan beri gelen yeminimiz de daha temiz demişiz daha ulak demişiz oğul" diyen Ertuğrul yeni devletin planları yapıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde ise Ertuğrul obasına zaferle dönüyor. İlbilge de kendi obasında ağabeyinin hain ilan ediyor. Ancak Sırma, ablasına karşı öfke dolu ve ağabeyinin inikamını almak için harekete geçiyor. Ertuğrul düşmanlarına karşı daha da güçleniyor. Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki Ertuğrul Bey öldü mü, tarihte nasıl ölecek? İşte detaylar

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HaberlerTelevizyon HaberleriErtuğrul Bey öldü mü, Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm TRT 1 izle!
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