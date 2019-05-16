Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul nefes kesen bir bölüm ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde "Biz Oğuz atadan beri gelen yeminimiz de daha temiz demişiz daha ulak demişiz oğul" diyen Ertuğrul yeni devletin planları yapıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde ise Ertuğrul obasına zaferle dönüyor. İlbilge de kendi obasında ağabeyinin hain ilan ediyor. Ancak Sırma, ablasına karşı öfke dolu ve ağabeyinin inikamını almak için harekete geçiyor. Ertuğrul düşmanlarına karşı daha da güçleniyor. Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki Ertuğrul Bey öldü mü, tarihte nasıl ölecek? İşte detaylar