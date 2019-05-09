Büyük şok! Diriliş'te bir isim daha diziden ayrıldı

Diriliş Ertuğrul yine TRT 1 ekranlarında nefesleri kesen bir bölümle ekrana kilitledi. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey'in baş düşmanı olan Beybolat yani Albastı kılıç darbesiyle Ertuğrul tarafından öldürüldü. Bu nedenle dizi kadrosunda yer alan Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul kadrosundan ayrıldı. Diriliş Ertuğrul'da finale ise 3 bölüm kaldı. Diriliş Ertuğrul 148.bölüm fragmanı ise yine nefesleri kesti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey ve Aksakallılar görüşme yapar. Artık Türklerin yeniden Diriliş vaktidir. Yeni bir devletin ateşi yakıyor Osmanlı için hazırlıklar başlıyor.

Arıkbuga Moğol ayini yaparak kendi adamlarını ateşe verir. Sırma Hatun, ablası İlbilge'den abisinin intikamını almak istiyor. Bunun için ArıkBuga ile ittifak yapar beyler tehdit ve altın ile kendi tarafına çeker. Umuroğulları önemli bir toy düzenler. Konu ise Sırma Hatun'un hainliği ve beylik seçimi olabilir. Tahminlere göre İlbilge Hatun, Ertuğrul Bey ile evlenmeden önce kardeşi Sırma Hatun tarafından öldürülebilir.

Hatırladığımız gibi Ertuğrul'un abisi Gündoğdu Bey Arıkbugayı istediğimiz gibi bilgilendirip yakalayacağız demişti. Ertuğrul bilerek Arıkbuyaga bilgi sızdırır ve onu tuzağa çeker.

Ertuğrul Bey alpleriyle birlikte Arıkbuganın adamlarıyla cenk eder. Önümüzdeki bölüm yine savaş sahneleriyle geçecektir.

"Yol ne kadar karanlık ve puslu olursa onu bertaraf ettikten sonra zafer çalkımızda o kadar şanlı olacak" diyen Ertuğrul yeni planını açıklıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat'ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat'ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır. Bunun üzerine Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı'nın cesedini bulmalarını ister.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜ NE KADAR İZLENDİ?

08 Mayıs reyting sonuçları belli oldu. 5 sezondur izlenme rakamlarında liderliği elinden bırakmayan Diriliş Ertuğrul yine zirvede

Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu Diriliş Ertuğrul

Total'de 13.92, AB'de 1378, ABC1'de 16.07 reyting alan dizi yine rakiplerine oranla iki kat daha çok izleniyor

KATILDIĞI FETİHLERİlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilmektedir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilmiştir. Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirilmiştir. Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırmıştır.



