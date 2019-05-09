Diriliş Ertuğrul 148. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 65'ten fazla ülkede izlenen Diriliş Ertuğrul'un dün ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında final için son 3 bölüm kaldığı bildirildi. Diriliş Ertuğrul dizisi 2019-2020 sezonunda, Diriliş Osman konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Diriliş Ertuğrul 148. bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanında Ertuğrul ile Arıkbuka'nın karşı karşıya kaldığı görülüyor. Arıkbuka ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 148. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm ile ilgili detaylar...

Diriliş Ertuğrul 148. yeni bölüm fragmanı;

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Diriliş Ertuğrul'un 147. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat'ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat'ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır. Bunun üzerine Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı'nın cesedini bulmalarını ister. Ancak Nehir'e Kayı Alplarından önce gelen Arıkbuka Kayı Alplarnı şehit eder ve Albastı'yı kurtarır. Onu mağarasına götürerek tedavi eder.

Diğer taraftan Ertuğrul Bey tarafından Alplık kılıcı tekrar verilen Bamsı Albastı'yı bulmak için aramalara katılır ve Arıkbuka tarafından şehit edilen Kayı Alplarını görür. Ve Ertuğrul Beyin tehlikeye düşme ihtimali üzerine Gündoğdu Bey ile birlikte gizli yere doğru yola çıkarlar. Berk Han'ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey'e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey'i yakalar. Mergen ve Dumrul'u şehit eder ve Turgut'u ağır yaralar.

Gündoğdu ve Alplar, Ertuğrul Bey'i bulabilecek mi? Beybolat ve Arıkbuka'nın izini bulup ondan intikam alabilecek mi? Ertuğrul Bey, tutsak olduğu mağaradan kurtulabilecek mi? Diğer taraftan vuruşmada çok ağır yara alan Turgut yaşayacak mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Tarihe göre, 1299 yılında Osman Gazi merkezi Söğüt olan Osman Beyliği'ni kuruyor. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü Diriliş Ertuğrul dönemi sona erecek ve hemen ardından Diriliş Osman dönemi başlayacak.

OSMAN GAZİ İLE DÖNÜYOR

Ekran macerasına 5 yıl önce başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi bu yıl itibariyle 'Osman Gazi' ismiyle devam edecek. Engin Altan Düzyatan'ın 'Ertuğrul' rolünde başarılı bir performans sergilemesinin ardından Osman Gazi karakterini canlandırması için dizinin ekibi Burak Özçivit ile anlaştı.

Gelen bilgilere göre Özçivit rolü için oldukça sıkı çalışıyor. Oyuncu, İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip dizi için Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.