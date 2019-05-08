Çarşamba akşamlarının beğeniyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri heyecanlandırdı. Dizide son ana kadar heyecan doruktaydı. Ertuğrul Bey'in esir düşmesi geceye damgasını vurdu. Obadaki herkes Ertuğrul'u bulmak için harekete geçti. Heyecan dolu bölümün ardından Diriliş Ertuğrul 148. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat'ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat'ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır. Bunun üzerine Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı'nın cesedini bulmalarını ister.

ALBASTI KURTULUYOR

Ancak Nehir'e Kayı Alplarından önce gelen Arıkbuka Kayı Alplarını şehit eder ve Albastı'yı kurtarır. Onu mağarasına götürerek tedavi eder.

KAYI ERLERİ ALBASTI'NIN PEŞİNDE

Diğer taraftan Ertuğrul Bey tarafından Alplık kılıcı tekrar verilen Bamsı Albastı'yı bulmak için aramalara katılır ve Arıkbuka tarafından şehit edilen Kayı Alplarını görür. Ve Ertuğrul Beyin tehlikeye düşme ihtimali üzerine Gündoğdu Bey ile birlikte gizli yere doğru yola çıkarlar.

MERGEN VE DUMRUL ŞEHİT OLUYOR



Berk Han'ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey'e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey'i yakalar. Mergen ve Dumrul'u şehit eder ve Turgut'u ağır yaralar.

TURGUT'A NE OLACAK?



Gündoğdu ve Alplar, Ertuğrul Bey'i bulabilecek mi? Beybolat ve Arıkbuka'nın izini bulup ondan intikam alabilecek mi? Ertuğrul Bey, tutsak olduğu mağaradan kurtulabilecek mi? Diğer taraftan vuruşmada çok ağır yara alan Turgut yaşayacak mı?