Reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz ile TRT 1'de yayınlanan ve final yapmasına son 3 bölüm kalan Diriliş Ertuğrul'un reyting sonuçları belli oldu. Öte yandan İkizler Memo-Can ve Kuzgun dizilerinin de reyting sonuçları paylaşıldı. Peki, 8 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 8 Mayıs reyting sonuçları listesi...
8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|08.05.2019
|DIZILER
|13.92
|31.32
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Eyl.64
|25.98
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|08.05.2019
|DIZILER
|Ağu.72
|19.19
|4
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|08.05.2019
|DIZILER
|07.Ara
|15.96
|5
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Haz.42
|15.16
|6
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|06.Şub
|14.95
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|08.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|05.May
|33.94
|8
|ESRA EROL'DA
|ATV
|08.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.53
|17.72
|9
|KUZGUN
|STAR TV
|08.05.2019
|DIZILER
|Nis.39
|Eyl.95
|10
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|04.Kas
|10.Nis
|11
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.75
|08.Kas
|12
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.68
|14.31
|13
|ATV ANA HABER
|ATV
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.59
|Eyl.93
|14
|HAVA DURUMU
|ATV
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.May
|Eyl.17
|15
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.39
|13.Ağu
|16
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.38
|09.Şub
|17
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|03.Kas
|08.Kas
|18
|KUZGUN (OZET)
|STAR TV
|08.05.2019
|DIZILER
|Şub.94
|Haz.63
|19
|YEMIN
|KANAL 7
|08.05.2019
|DIZILER
|Şub.88
|06.Mar
|20
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.83
|08.Kas
|21
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.73
|Haz.66
|22
|GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
|SHOW TV
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.67
|May.88
|23
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR
|ATV
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.67
|21.49
|24
|BENI BIRAKMA
|ATV
|08.05.2019
|DIZILER
|Şub.65
|14.28
|25
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.55
|May.67
|26
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|08.05.2019
|DIZILER
|Şub.39
|Eki.74
|27
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.21
|14.73
|28
|KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI
|KANAL 7
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|02.Ara
|Nis.98
|29
|ARKA SOKAKLAR (TKR)
|KANAL D
|08.05.2019
|DIZILER
|02.Haz
|Tem.98
|30
|ESRA EROL'DA OZET
|ATV
|08.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|2
|Eyl.68
8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|08.05.2019
|DIZILER
|13.78
|32.42
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Kas.75
|35.95
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|08.05.2019
|DIZILER
|08.Mar
|19.Ara
|4
|KUZGUN
|STAR TV
|08.05.2019
|DIZILER
|04.Nis
|Eki.46
|5
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.92
|11.Oca
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|08.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.89
|31.35
|7
|GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
|SHOW TV
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.28
|Tem.64
|8
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.17
|Ağu.47
|9
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|03.Mar
|Ağu.13
|10
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Oca
|Haz.78
|11
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.91
|13.98
|12
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|08.05.2019
|DIZILER
|Şub.85
|Haz.74
|13
|KUZGUN (OZET)
|STAR TV
|08.05.2019
|DIZILER
|Şub.67
|Haz.55
|14
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.57
|06.Mar
|15
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.28
|07.Tem
|16
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.24
|06.May
|17
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Ara
|Eki.22
|18
|ESRA EROL'DA
|ATV
|08.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|02.Şub
|Eyl.77
|19
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.89
|May.77
|20
|ATV ANA HABER
|ATV
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.83
|May.79
|21
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.79
|32.78
|22
|YEMIN
|KANAL 7
|08.05.2019
|DIZILER
|Oca.63
|Mar.85
|23
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.56
|Ara.71
|24
|ZAHIDE YETIS'LE
|SHOW TV
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|01.May
|Eyl.71
|25
|BENI BIRAKMA
|ATV
|08.05.2019
|DIZILER
|Oca.49
|Eki.51
|26
|HAVA DURUMU
|ATV
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|01.Nis
|04.Ağu
|27
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|08.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Oca.39
|04.May
|28
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|08.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.37
|Nis.56
|29
|ZALIM ISTANBUL (TKR)
|KANAL D
|08.05.2019
|DIZILER
|Oca.35
|Tem.81
|30
|GELINIM MUTFAKTA
|KANAL D
|08.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.29
|Eyl.86
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