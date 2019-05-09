Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.05.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 11:24

: 8 Mayıs Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizisi reyting sonuçları listesi

8 Mayıs bilgisi paylaşıldı. Çarşamba günleri dizileri arasında en çok aranılanlar arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin reyting sonuçları belli oldu. Peki, konusunda son durum nedir? İşte Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları listesi...

8 Mayıs reyting sonuçları

için bekleyiş sona erdi. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz ile TRT 1'de yayınlanan ve final yapmasına son 3 bölüm kalan Diriliş Ertuğrul'un reyting sonuçları belli oldu. Öte yandan İkizler Memo-Can ve Kuzgun dizilerinin de reyting sonuçları paylaşıldı. Peki, 8 Mayıs konusunda son durum nedir? İşte listesi...

8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 08.05.2019 DIZILER 13.92 31.32
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Eyl.64 25.98
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 08.05.2019 DIZILER Ağu.72 19.19
4 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 08.05.2019 DIZILER 07.Ara 15.96
5 SAHUR VAKITLERI ATV 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Haz.42 15.16
6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 06.Şub 14.95
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 08.05.2019 GERCEK YASAMLAR 05.May 33.94
8 ESRA EROL'DA ATV 08.05.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.53 17.72
9 KUZGUN STAR TV 08.05.2019 DIZILER Nis.39 Eyl.95
10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 04.Kas 10.Nis
11 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.75 08.Kas
12 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.68 14.31
13 ATV ANA HABER ATV 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.59 Eyl.93
14 HAVA DURUMU ATV 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI 03.May Eyl.17
15 SAHUR VAKITLERI ATV 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.39 13.Ağu
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.38 09.Şub
17 IFTAR VAKITLERI ATV 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 03.Kas 08.Kas
18 KUZGUN (OZET) STAR TV 08.05.2019 DIZILER Şub.94 Haz.63
19 YEMIN KANAL 7 08.05.2019 DIZILER Şub.88 06.Mar
20 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.83 08.Kas
21 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.73 Haz.66
22 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.67 May.88
23 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.67 21.49
24 BENI BIRAKMA ATV 08.05.2019 DIZILER Şub.65 14.28
25 YAPARSIN ASKIM FOX 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.55 May.67
26 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 08.05.2019 DIZILER Şub.39 Eki.74
27 ATV GUN ORTASI ATV 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.21 14.73
28 KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI KANAL 7 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 02.Ara Nis.98
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 08.05.2019 DIZILER 02.Haz Tem.98
30 ESRA EROL'DA OZET ATV 08.05.2019 GERCEK YASAMLAR 2 Eyl.68

8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 08.05.2019 DIZILER 13.78 32.42
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Kas.75 35.95
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 08.05.2019 DIZILER 08.Mar 19.Ara
4 KUZGUN STAR TV 08.05.2019 DIZILER 04.Nis Eki.46
5 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.92 11.Oca
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 08.05.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.89 31.35
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.28 Tem.64
8 SAHUR VAKITLERI ATV 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.17 Ağu.47
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 03.Mar Ağu.13
10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Oca Haz.78
11 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.91 13.98
12 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 08.05.2019 DIZILER Şub.85 Haz.74
13 KUZGUN (OZET) STAR TV 08.05.2019 DIZILER Şub.67 Haz.55
14 YAPARSIN ASKIM FOX 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.57 06.Mar
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.28 07.Tem
16 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.24 06.May
17 YEMEKTEYIZ TV8 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Ara Eki.22
18 ESRA EROL'DA ATV 08.05.2019 GERCEK YASAMLAR 02.Şub Eyl.77
19 STAR ANA HABER STAR TV 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.89 May.77
20 ATV ANA HABER ATV 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.83 May.79
21 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.79 32.78
22 YEMIN KANAL 7 08.05.2019 DIZILER Oca.63 Mar.85
23 ATV GUN ORTASI ATV 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.56 Ara.71
24 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 01.May Eyl.71
25 BENI BIRAKMA ATV 08.05.2019 DIZILER Oca.49 Eki.51
26 HAVA DURUMU ATV 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI 01.Nis 04.Ağu
27 IFTAR VAKITLERI ATV 08.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.39 04.May
28 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 08.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.37 Nis.56
29 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 08.05.2019 DIZILER Oca.35 Tem.81
30 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 08.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.29 Eyl.86

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriReyting sonuçları: 8 Mayıs Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizisi reyting sonuçları listesi
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri