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  • 09.05.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 12:12

iyilikte yarışmaya devam ediyor! Önce küçük Emirhan'ın hayali gerçek oldu sonra aşevi kampanyası başlatıldı!

ile Tatlı Sert programında aşevi kampanyası başlatıldı. Bu Ramazan Ayı’nda da Kızılay ile el ele veren Müge Anlı, aşevi kampanyası başlattı! Sadece birkaç dakika içinde yüz binlerde SMS atıldı! Müge Anlı diğer yandan kendisine, “İşitme cihazına ihtiyacımız var ama alabilecek durumumuz yok." diğer küçük Emirhan'a yardım eli uzattı.

Bu Ramazan Ayı'nda da Kızılay ile el ele veren Müge Anlı, aşevi kampanyası başlattı! Sadece birkaç dakika içinde yüz binlerde SMS atıldı! Her fırsatta iyilikte yarışan Müge Anlı, geleneksel olarak her yıl Ramazan Ayı'nda Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı konuk ediyor. Kızılay ile el ele veren Müge Anlı, yardım seferberliğine çıkıyor.

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