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Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral hakkında şaşırtan gerçek! Göründüğü gibi değil

Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterini canlandıran Hande Soral, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de televizyon dünyasının beğenilen yüzleri arasında. En az Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan kadar dikkatleri üzerine çeken Hande Soral gönüllerde taht kurdu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki İlbilge Hatun karakteriyle kariyer hayatında büyük bir tırmanışa geçen Hande Soral'la ilgili bu gerçeği öğrenenler 'televizyonda göründüğünden çok daha farklıymış' yorumlarını yapıyor...

07.05.2019 14:17 - Son Güncelleme: 07.05.2019 15:01
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral hakkında şaşırtan gerçek! Göründüğü gibi değil

Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte gerek oyunculuğu gerekse özel hayatıyla gündemden inmeyen Hande Soral'ın boyu duyanları şaşırtıyor. İşte Hande Soral ve diğer ünlülerin boyları...

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral hakkında şaşırtan gerçek! Göründüğü gibi değil

SİNEM KOBAL - 171 CM

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral hakkında şaşırtan gerçek! Göründüğü gibi değil

ARAS BULUT İYNEMLİ - 182 CM

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral hakkında şaşırtan gerçek! Göründüğü gibi değil

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral hakkında şaşırtan gerçek! Göründüğü gibi değil

ÇAĞATAY ULUSOY - 190 CM

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