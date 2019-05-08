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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında şaşırtan gerçek!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyerinin zirvesine çıkan Engin Altan Düzyatan izleyicisinin beğenisini kazandı. Ancak artık Ertuğrul Bey'e veda vakti. Diriliş Ertuğrul dizisine veda edecek olan Engin Altan Düzyatan'ın ardından başrol el değiştirip Burak Özçivit'e geçecek. Hal böyle olunca Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar hakkında her şey merak ediliyor. Bunlardan biri de nereli oldukları. Engin Altan Düzyatan'ın aslen nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

08.05.2019 17:53 - Son Güncelleme: 08.05.2019 18:02
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında şaşırtan gerçek!

Diriliş Ertuğrul dizisinde son günlerini yaşıyor Engin Altan Düzyatan. Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılması sonrası başrol Burak Özçivit'e emanet olacak. Aile yaşantısı ile de izleyicinin takdirini kazanan Engin Altan Düzyatan hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketi. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında şaşırtan gerçek!

Furkan Palalı - Konya

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında şaşırtan gerçek!

Demet Özdemir - Kocaeli

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında şaşırtan gerçek!

Bartu Küçükçağlayan - Eskişehir

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında şaşırtan gerçek!

Hakan Meriçliler - İzmir

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