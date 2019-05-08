Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında şaşırtan gerçek!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyerinin zirvesine çıkan Engin Altan Düzyatan izleyicisinin beğenisini kazandı. Ancak artık Ertuğrul Bey'e veda vakti. Diriliş Ertuğrul dizisine veda edecek olan Engin Altan Düzyatan'ın ardından başrol el değiştirip Burak Özçivit'e geçecek. Hal böyle olunca Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar hakkında her şey merak ediliyor. Bunlardan biri de nereli oldukları. Engin Altan Düzyatan'ın aslen nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

08.05.2019 17:53 - Son Güncelleme: 08.05.2019 18:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





