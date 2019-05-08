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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 12:48

'a Cihangir Ceyhan damga vurdu! Çukur 65. fragmanı ilk sahne yayınlandı

dizisi 64. son bölümüyle nefesleri kesti. 27 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finali yapacak olan Çukur'un son bölümüne Sıfır Bir dizisinde canlandırdığı Cio rolüyle tanınan Cihangir Cihan damga vurdu.

Çukur'a Azer rolüyle Cihangir Ceyhan damga vurdu!

'nin imzalı fenomen dizisi 'un 6 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde şoke eden gelişmeler yaşandı. de Yücel, çatıda Aliço'yu öldürmek üzereyken Yamaç tarafından vuruldu. Ancak giydiği çelik yelek sayesinden ölümden kurtulan Yücel ayağa kalkarak Aliço'yu vurdu. Cumali'nin gelmesi sonrasında ise Yücel kaçarak izini kaybettirdi.

ÇUKUR 65. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ 65.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel'i elinden kaçıracak.

AZER KURTULUŞ VE İDRİS KARŞILAŞMASI

Bu esnada İdris de Vartolu Salih'in mekanında ölen Savaş'ın ağabeyi ile karşı karşıya gelecek.

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