Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un 6 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde şoke eden gelişmeler yaşandı. Çukur 64. son bölümde Yücel, çatıda Aliço'yu öldürmek üzereyken Yamaç tarafından vuruldu. Ancak giydiği çelik yelek sayesinden ölümden kurtulan Yücel ayağa kalkarak Aliço'yu vurdu. Cumali'nin gelmesi sonrasında ise Yücel kaçarak izini kaybettirdi.

ÇUKUR 65. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ 65.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel'i elinden kaçıracak.

AZER KURTULUŞ VE İDRİS KARŞILAŞMASI

Bu esnada İdris de Vartolu Salih'in mekanında ölen Savaş'ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek.