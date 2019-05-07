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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 11:07

51. yeni bölüm 2. fragmanı: Bir kadına artık kocan gelmeyecek dedim! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

51. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin efsane dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Mustafa ölecek mi? Yiğit'in Hazan öğretmene düşkünlüğünü fark eden Tahir, onu korumaya çalışırken, küçük çocuk ilk kez Tahir'e tavır alacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 51. yeni bölümden ipuçları!

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