Sen Anlat Karadeniz 51. yeni bölümde Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başaracak. Gemiyi batıran kişinin Genco olduğunu öğrenen Tahir, düşmanının yanında kardeşi Murat'la karşılaşınca işler iyice sarpa saracak. İşte Sen Anlat Karadeniz 51. yeni bölümden ipuçları!

SEN ANLAT KARADENİZ 51. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 51. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA