Çukur'da Akşın'ı oynayan İlayda Alişan hakkındaki bu gerçek şaşkına çevirdi! İşte Çukur'un Akşın'ı hakkında bilinmeyenler...

Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı gibi dizilerin kadrosunda yer alan İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı.