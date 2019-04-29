Çukur'da Akşın'ı oynayan İlayda Alişan hakkındaki bu gerçek şaşkına çevirdi! İşte Çukur'un Akşın'ı hakkında bilinmeyenler...
Çukur'daki Akşın rolüyle büyük beğeni toplayan İlayda Alişan hayranları tarafından mercek altına alındı. Çukur izleyicileri Akşın'ın ölüp ölmeyeceğini merak ederken, genç oyuncu hakkında da bilinmeyenler ortaya çıkmaya devam ediyor. Genç yaşta oyunculuk kariyerine başlayan İlayda Alişan, Çukur dizisinde ayrılacak mı? İşte Akşın'ı canlandıran İlayda Alişan hakkında kimsenin bilmediği o gerçek...
29.04.2019 19:50
- Son Güncelleme: 29.04.2019 20:01
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