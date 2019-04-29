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Çukur'da Akşın'ı oynayan İlayda Alişan hakkındaki bu gerçek şaşkına çevirdi! İşte Çukur'un Akşın'ı hakkında bilinmeyenler...

Çukur'daki Akşın rolüyle büyük beğeni toplayan İlayda Alişan hayranları tarafından mercek altına alındı. Çukur izleyicileri Akşın'ın ölüp ölmeyeceğini merak ederken, genç oyuncu hakkında da bilinmeyenler ortaya çıkmaya devam ediyor. Genç yaşta oyunculuk kariyerine başlayan İlayda Alişan, Çukur dizisinde ayrılacak mı? İşte Akşın'ı canlandıran İlayda Alişan hakkında kimsenin bilmediği o gerçek...

29.04.2019 19:50 - Son Güncelleme: 29.04.2019 20:01
Çukur'da Akşın'ı oynayan İlayda Alişan hakkındaki bu gerçek şaşkına çevirdi! İşte Çukur'un Akşın'ı hakkında bilinmeyenler...

Çukur'daki Akşın rolüyle büyük beğeni toplayan İlayda Alişan hayranları tarafından mercek altına alındı.

Çukur'da Akşın'ı oynayan İlayda Alişan hakkındaki bu gerçek şaşkına çevirdi! İşte Çukur'un Akşın'ı hakkında bilinmeyenler...

Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı gibi dizilerin kadrosunda yer alan İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı.

Çukur'da Akşın'ı oynayan İlayda Alişan hakkındaki bu gerçek şaşkına çevirdi! İşte Çukur'un Akşın'ı hakkında bilinmeyenler...

İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat verdi. İşte genç oyuncunun merak edilen yaşı ...

Çukur'da Akşın'ı oynayan İlayda Alişan hakkındaki bu gerçek şaşkına çevirdi! İşte Çukur'un Akşın'ı hakkında bilinmeyenler...

Kimisi makyajla kimisi kişisel bakımla olduğundan genç görünüyor, peki ünlülerin gerçek yaşları kaç?

Çukur'da Akşın'ı oynayan İlayda Alişan hakkındaki bu gerçek şaşkına çevirdi! İşte Çukur'un Akşın'ı hakkında bilinmeyenler...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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