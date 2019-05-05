Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şaşkına çevirdi! O gerçek ortaya çıktı

Ekranların sevilen dizisi Çukur'da Yamaç karakterini başarıyla canlandıran ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli hayranları tarafından mercek altına alındı. Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak olan Cihangir Ceyhan da merak konusu oldu. Aras Bulut İynemli sosyal medyanın dilinden düşmezken ünlü oyuncunun memleketi duyanları şaşırtıyor. İşte Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak olan Cihangir Ceyhan'ın memleketi...

05.05.2019 18:40 - Son Güncelleme: 05.05.2019 18:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





