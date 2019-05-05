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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli şaşkına çevirdi! O gerçek ortaya çıktı

Ekranların sevilen dizisi Çukur'da Yamaç karakterini başarıyla canlandıran ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli hayranları tarafından mercek altına alındı. Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak olan Cihangir Ceyhan da merak konusu oldu. Aras Bulut İynemli sosyal medyanın dilinden düşmezken ünlü oyuncunun memleketi duyanları şaşırtıyor. İşte Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak olan Cihangir Ceyhan'ın memleketi...

05.05.2019 18:40 - Son Güncelleme: 05.05.2019 18:54
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak olan Cihangir Ceyhan bakın aslen nereli çıktı!

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak olan Cihangir Ceyhan'ın memleketi duyanları şaşırtıyor. İşte ünlü isimlerin memleketleri...

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak olan Cihangir Ceyhan bakın aslen nereli çıktı!

Şeyma Subaşı - Samsun

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak olan Cihangir Ceyhan bakın aslen nereli çıktı!

Furkan Palalı - Konya

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak olan Cihangir Ceyhan bakın aslen nereli çıktı!

Demet Özdemir - Kocaeli

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak olan Cihangir Ceyhan bakın aslen nereli çıktı!

Bartu Küçükçağlayan - Eskişehir

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