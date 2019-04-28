Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal!

Önce İçerde dizisinde canlandırdığı Mert ardından Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile izleyicinin hafızalarına kazınan Aras Bulut İynemli, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil ve Aras Bulut İynemli hayranları tarafından mercek altına alındı. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi, ne kadar saklarsa saklasın aslında hep göz önünde. İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi...

28.04.2019 15:54 - Son Güncelleme: 28.04.2019 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





