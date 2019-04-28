Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi Bige Önal!
Önce İçerde dizisinde canlandırdığı Mert ardından Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile izleyicinin hafızalarına kazınan Aras Bulut İynemli, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil ve Aras Bulut İynemli hayranları tarafından mercek altına alındı. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi, ne kadar saklarsa saklasın aslında hep göz önünde. İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi...
İçerde dizisinde adından söz ettiren ardından da Çukur dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan Aras Bulut İynemli hakkında vatandaşlar internette araştırmalarını sürdürüyor. Aras Bulut İynemli hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aras Bulut İynemli hakkında en çok merak edilen konu oyuncunun sevgilisi oldu. Vatandaşlar internette Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kim? sorusuna cevap aradı. İşte herkesin merak ettiği Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi