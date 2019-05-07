Reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Pazartesi günü dizileri arasında yer alan Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul'un reyting sonuçları merak ediliyor. Haberimizde dünkü reyting sonuçları bilgisine ulaşabilirsiniz. Yayınlanan sonuçlara göre, Çukur dizisi ikinci, Söz dizisi ise üçüncü oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 6 Mayıs Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları...
6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|08.Kas
|23.41
|2
|CUKUR
|SHOW TV
|06.05.2019
|DIZILER
|Tem.95
|18.Oca
|3
|SOZ
|STAR TV
|06.05.2019
|DIZILER
|Haz.73
|15.23
|4
|ZALIM ISTANBUL
|KANAL D
|06.05.2019
|DIZILER
|May.67
|Ara.78
|5
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|06.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|May.39
|13.39
|6
|YASAK ELMA
|FOX
|06.05.2019
|DIZILER
|May.26
|Kas.85
|7
|CUKUR (OZET)
|SHOW TV
|06.05.2019
|DIZILER
|Nis.88
|11.Mar
|8
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|06.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.55
|33.57
|9
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|06.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|04.Şub
|Eyl.87
|10
|SOZ (OZET)
|STAR TV
|06.05.2019
|DIZILER
|Nis.18
|09.May
|11
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.51
|10.Mar
|12
|HAVA DURUMU
|ATV
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.46
|Eyl.74
|13
|ESRA EROL'DA
|ATV
|06.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.45
|14.88
|14
|ATV ANA HABER
|ATV
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.39
|Eki.18
|15
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|06.05.2019
|DIZILER
|Mar.21
|Tem.32
|16
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|06.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Oca
|13.43
|17
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|06.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|03.Tem
|Ağu.58
|18
|ZALIM ISTANBUL (OZET)
|KANAL D
|06.05.2019
|DIZILER
|03.Haz
|Haz.95
|19
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|06.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|03.May
|08.Oca
|20
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR
|ATV
|06.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.97
|23.Mar
|21
|YEMIN
|KANAL 7
|06.05.2019
|DIZILER
|Şub.71
|Haz.16
|22
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|06.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.52
|Haz.14
|23
|IMSAK VAKITLERI
|ATV
|06.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.51
|May.77
|24
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.34
|Haz.92
|25
|BENI BIRAKMA
|ATV
|06.05.2019
|DIZILER
|Şub.33
|13.95
|26
|SICAK GELISME
|KANAL D
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Mar
|08.Oca
|27
|VUSLAT
|TRT 1
|06.05.2019
|DIZILER
|02.Mar
|May.18
|28
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|06.05.2019
|DIZILER
|Şub.27
|11.Mar
|29
|KIM MILYONER OLMAK ISTER
|ATV
|06.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Şub.25
|Nis.96
|30
|VUSLAT (OZET)
|TRT 1
|06.05.2019
|DIZILER
|02.Kas
|Nis.67
6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Ağu.76
|26.83
|2
|CUKUR
|SHOW TV
|06.05.2019
|DIZILER
|May.77
|13.73
|3
|ZALIM ISTANBUL
|KANAL D
|06.05.2019
|DIZILER
|May.37
|Ara.68
|4
|SOZ
|STAR TV
|06.05.2019
|DIZILER
|Nis.25
|10.May
|5
|YASAK ELMA
|FOX
|06.05.2019
|DIZILER
|Nis.24
|Eyl.98
|6
|VUSLAT
|TRT 1
|06.05.2019
|DIZILER
|Mar.37
|Tem.95
|7
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|06.05.2019
|DIZILER
|Mar.36
|Tem.95
|8
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|06.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.22
|9
|9
|CUKUR (OZET)
|SHOW TV
|06.05.2019
|DIZILER
|Mar.17
|Tem.43
|10
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|06.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.16
|29.75
|11
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|06.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Ara
|Tem.65
|12
|ZALIM ISTANBUL (OZET)
|KANAL D
|06.05.2019
|DIZILER
|Şub.71
|Haz.38
|13
|VUSLAT (OZET)
|TRT 1
|06.05.2019
|DIZILER
|Şub.66
|06.Eyl
|14
|SOZ (OZET)
|STAR TV
|06.05.2019
|DIZILER
|Şub.65
|Haz.25
|15
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.46
|Tem.64
|16
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|06.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.44
|Haz.33
|17
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|06.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.29
|Kas.99
|18
|HAVA DURUMU
|ATV
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.15
|Haz.44
|19
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|06.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Eyl
|May.31
|20
|ATV ANA HABER
|ATV
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Nis
|Haz.53
|21
|KIM MILYONER OLMAK ISTER
|ATV
|06.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Oca.98
|Nis.56
|22
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|06.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.96
|Eki.15
|23
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|06.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Oca.78
|May.32
|24
|KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL
|ATV
|06.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Oca.78
|May.18
|25
|HABER ONU
|SHOW TV
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.73
|Haz.93
|26
|ESRA EROL'DA
|ATV
|06.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Oca.59
|Ağu.29
|27
|YEMIN
|KANAL 7
|06.05.2019
|DIZILER
|Oca.58
|Mar.72
|28
|LEKE (TKR-GECE)
|KANAL D
|06.05.2019
|DIZILER
|Oca.51
|Ağu.83
|29
|SICAK GELISME
|KANAL D
|06.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.48
|05.Ağu
|30
|SPOR GUNDEMI
|KANAL D
|06.05.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|Oca.42
|Mar.63
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