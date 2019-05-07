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  • 07.05.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 10:42

: 6 Mayıs Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma, listesi

6 Mayıs açıklandı. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi Total'de RTG 7.95 ve Share 18.1 ile ikinci oldu. Söz ise üçüncü oldu. Öte yandan Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları bilgisi paylaşıldı. Peki, konusunda son durum nedir? İşte 6 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları...

6 Mayıs reyting sonuçları

için bekleyiş sona erdi. Pazartesi günü dizileri arasında yer alan Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul'un reyting sonuçları merak ediliyor. Haberimizde bilgisine ulaşabilirsiniz. Yayınlanan sonuçlara göre, Çukur dizisi ikinci, Söz dizisi ise üçüncü oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 6 Mayıs Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları...

6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI 08.Kas 23.41
2 CUKUR SHOW TV 06.05.2019 DIZILER Tem.95 18.Oca
3 SOZ STAR TV 06.05.2019 DIZILER Haz.73 15.23
4 ZALIM ISTANBUL KANAL D 06.05.2019 DIZILER May.67 Ara.78
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 06.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR May.39 13.39
6 YASAK ELMA FOX 06.05.2019 DIZILER May.26 Kas.85
7 CUKUR (OZET) SHOW TV 06.05.2019 DIZILER Nis.88 11.Mar
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 06.05.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.55 33.57
9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 06.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 04.Şub Eyl.87
10 SOZ (OZET) STAR TV 06.05.2019 DIZILER Nis.18 09.May
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.51 10.Mar
12 HAVA DURUMU ATV 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.46 Eyl.74
13 ESRA EROL'DA ATV 06.05.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.45 14.88
14 ATV ANA HABER ATV 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.39 Eki.18
15 YASAK ELMA (OZET) FOX 06.05.2019 DIZILER Mar.21 Tem.32
16 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 06.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Oca 13.43
17 IFTAR VAKITLERI ATV 06.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 03.Tem Ağu.58
18 ZALIM ISTANBUL (OZET) KANAL D 06.05.2019 DIZILER 03.Haz Haz.95
19 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 06.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 03.May 08.Oca
20 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 06.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.97 23.Mar
21 YEMIN KANAL 7 06.05.2019 DIZILER Şub.71 Haz.16
22 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 06.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.52 Haz.14
23 IMSAK VAKITLERI ATV 06.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.51 May.77
24 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.34 Haz.92
25 BENI BIRAKMA ATV 06.05.2019 DIZILER Şub.33 13.95
26 SICAK GELISME KANAL D 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Mar 08.Oca
27 VUSLAT TRT 1 06.05.2019 DIZILER 02.Mar May.18
28 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 06.05.2019 DIZILER Şub.27 11.Mar
29 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 06.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Şub.25 Nis.96
30 VUSLAT (OZET) TRT 1 06.05.2019 DIZILER 02.Kas Nis.67

6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI Ağu.76 26.83
2 CUKUR SHOW TV 06.05.2019 DIZILER May.77 13.73
3 ZALIM ISTANBUL KANAL D 06.05.2019 DIZILER May.37 Ara.68
4 SOZ STAR TV 06.05.2019 DIZILER Nis.25 10.May
5 YASAK ELMA FOX 06.05.2019 DIZILER Nis.24 Eyl.98
6 VUSLAT TRT 1 06.05.2019 DIZILER Mar.37 Tem.95
7 YASAK ELMA (OZET) FOX 06.05.2019 DIZILER Mar.36 Tem.95
8 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 06.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.22 9
9 CUKUR (OZET) SHOW TV 06.05.2019 DIZILER Mar.17 Tem.43
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 06.05.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.16 29.75
11 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 06.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Ara Tem.65
12 ZALIM ISTANBUL (OZET) KANAL D 06.05.2019 DIZILER Şub.71 Haz.38
13 VUSLAT (OZET) TRT 1 06.05.2019 DIZILER Şub.66 06.Eyl
14 SOZ (OZET) STAR TV 06.05.2019 DIZILER Şub.65 Haz.25
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.46 Tem.64
16 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 06.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.44 Haz.33
17 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 06.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.29 Kas.99
18 HAVA DURUMU ATV 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.15 Haz.44
19 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 06.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Eyl May.31
20 ATV ANA HABER ATV 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Nis Haz.53
21 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 06.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Oca.98 Nis.56
22 YEMEKTEYIZ TV8 06.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.96 Eki.15
23 IFTAR VAKITLERI ATV 06.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.78 May.32
24 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 06.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Oca.78 May.18
25 HABER ONU SHOW TV 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.73 Haz.93
26 ESRA EROL'DA ATV 06.05.2019 GERCEK YASAMLAR Oca.59 Ağu.29
27 YEMIN KANAL 7 06.05.2019 DIZILER Oca.58 Mar.72
28 LEKE (TKR-GECE) KANAL D 06.05.2019 DIZILER Oca.51 Ağu.83
29 SICAK GELISME KANAL D 06.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.48 05.Ağu
30 SPOR GUNDEMI KANAL D 06.05.2019 SPOR PROGRAMLARI Oca.42 Mar.63

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