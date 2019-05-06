İstanbullu Gelin 83. son bölüm STAR TV izle: Star TV ekranlarının en fazla izlenen dizisi olan İstanbullu Gelin yine nefes kesen bir bölüm ile ekranlara geldi. İstanbullu Gelin son bölümde; Esma'nın eve yalnız dönüşü konakta şaşkınlıkla karşılanır.

İSTANBULLU GELİN 84. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 84. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İSTANBULLU GELİN 84.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Baş rollerini Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi sevilen oyuncuların üstlendiği İstanbullu Gelin 83.bölümüyle 10 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici kitlesinin karşısına geçecek.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma'nın eve yalnız dönüşü konakta şaşkınlıkla karşılanır. Bir telefonla Nazif'in hastanede ve ağır olduğu haberi gelir. bu haber Esma'dan saklansa da Esma gerçekleri öğrenerek, kendisini suçlamaya başlar.

ADEM DİLARA'YA İÇİNİ DÖKÜYOR

Adem, Güneş'e ulaşamamaktadır. Onu kimsenin anlamadığını düşündüğü sırada içini Dilara'ya döker.

SÜREYYA ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Süreyya ise tüm yaşananlara rağmen kendi çıkışını bulmanın yolunda ilerlemektedir.

ESMA İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Nazif'in iyileşerek hastaneden çıkması ise Esma'nın kendisi ile yaşadığı mücadeleyi sonlandırmaz. Esma için artık yeni bir süreç başlamıştır.