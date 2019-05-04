3 Mayıs Cuma reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Dünkü reyting sonuçları oldukça merak ediliyor. Atv'de yayınlanan ve başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisi, yayınlandığı ilk bölümden beri izleyicinin ilgi odağı oldu. Hercai, Total kategorisinde birinciliğini korudu. Öte yandan, Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Payitaht ve Kızım dizilerinin reyting sonuçları belli oldu. İşte 3 Mayıs Cuma reyting sonuçları...
3 Mayıs Cuma günü Total kategorisinde birinci RTG 12.36 ve Share 27.86 ile Hercai dizisi oldu.
3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|HERCAI
|ATV
|03.05.2019
|DIZILER
|Ara.36
|27.86
|2
|ARKA SOKAKLAR
|KANAL D
|03.05.2019
|DIZILER
|Haz.86
|15.56
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Haz.67
|23.27
|4
|HERCAI (OZET)
|ATV
|03.05.2019
|DIZILER
|May.47
|15.26
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|03.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|05.Oca
|34.22
|6
|PAYITAHT ABDULHAMID
|TRT 1
|03.05.2019
|DIZILER
|04.Oca
|Eyl.29
|7
|ARKA SOKAKLAR (OZET)
|KANAL D
|03.05.2019
|DIZILER
|04.Oca
|Eki.88
|8
|ESRA EROL'DA
|ATV
|03.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.55
|17.77
|9
|ISTANBULLU GELIN
|STAR TV
|03.05.2019
|DIZILER
|Mar.43
|Tem.78
|10
|GULPERI
|SHOW TV
|03.05.2019
|DIZILER
|Mar.34
|Tem.56
|11
|YEMIN
|KANAL 7
|03.05.2019
|DIZILER
|Mar.25
|Ağu.96
|12
|ATV ANA HABER
|ATV
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.22
|Kas.24
|13
|KIZIM
|TV8
|03.05.2019
|DIZILER
|Şub.99
|Haz.67
|14
|HAVA DURUMU
|ATV
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.85
|Ağu.91
|15
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|03.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.65
|13.May
|16
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.54
|Ağu.93
|17
|SPOR GUNDEMI
|KANAL D
|03.05.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|Şub.44
|07.May
|18
|SON DURAK
|ATV
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.38
|Eki.35
|19
|PIYASA EKRANI
|KANAL D
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.37
|Tem.18
|20
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Mar
|08.Mar
|21
|YAPARSIN ASKIM OZET
|FOX
|03.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.25
|Haz.37
|22
|SICAK GELISME
|KANAL D
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.25
|Eyl.23
|23
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|03.05.2019
|DIZILER
|02.Ağu
|Kas.93
|24
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|03.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.May
|Nis.58
|25
|ISTANBULLU GELIN (OZET)
|STAR TV
|03.05.2019
|DIZILER
|Oca.86
|Nis.85
|26
|BENI BIRAKMA
|ATV
|03.05.2019
|DIZILER
|Oca.79
|13.28
|27
|PAYITAHT ABDULHAMID (OZET)
|TRT 1
|03.05.2019
|DIZILER
|Oca.75
|Nis.89
3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|07.Mar
|27.84
|2
|HERCAI
|ATV
|03.05.2019
|DIZILER
|Haz.73
|16.51
|3
|ISTANBULLU GELIN
|STAR TV
|03.05.2019
|DIZILER
|May.61
|13.82
|4
|PAYITAHT ABDULHAMID
|TRT 1
|03.05.2019
|DIZILER
|May.33
|13.15
|5
|ARKA SOKAKLAR
|KANAL D
|03.05.2019
|DIZILER
|Nis.21
|Eki.33
|6
|KIZIM
|TV8
|03.05.2019
|DIZILER
|Mar.43
|Ağu.44
|7
|GULPERI
|SHOW TV
|03.05.2019
|DIZILER
|Şub.75
|Haz.75
|8
|YEMIN
|KANAL 7
|03.05.2019
|DIZILER
|Şub.64
|Ağu.36
|9
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|03.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|02.Haz
|22.May
|10
|HERCAI (OZET)
|ATV
|03.05.2019
|DIZILER
|Şub.59
|08.Mar
|11
|YAPARSIN ASKIM OZET
|FOX
|03.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.47
|08.Nis
|12
|ISTANBULLU GELIN (OZET)
|STAR TV
|03.05.2019
|DIZILER
|Şub.44
|Tem.19
|13
|PAYITAHT ABDULHAMID (OZET)
|TRT 1
|03.05.2019
|DIZILER
|2
|Haz.41
|14
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|03.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.95
|Ara.62
|15
|ARKA SOKAKLAR (OZET)
|KANAL D
|03.05.2019
|DIZILER
|Oca.93
|May.99
|16
|ESER YENENLER SHOW
|TV8
|03.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.92
|Haz.63
|17
|KIZIM (OZET)
|TV8
|03.05.2019
|DIZILER
|Oca.84
|Haz.36
|18
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|03.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.72
|Eki.58
|19
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.71
|Haz.87
|20
|ATV ANA HABER
|ATV
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|01.May
|May.95
|21
|SON DURAK
|ATV
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|01.May
|Haz.75
|22
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.45
|22.24
|23
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|03.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.44
|Mar.53
|24
|ISIGIN PRENSESI
|TRT 1
|03.05.2019
|DIZILER
|Oca.44
|Tem.89
|25
|HAVA DURUMU
|ATV
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.44
|May.46
|26
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|03.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.39
|05.Haz
|27
|ARKA SOKAKLAR (TKR)
|KANAL D
|03.05.2019
|DIZILER
|Oca.31
|07.Eyl
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