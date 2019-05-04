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  • Son Güncelleme: 04.05.2019 13:21

3 Mayıs Cuma : Arka Sokaklar, Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım, Payitaht dizisi reyting sonuçları

3 Mayıs Cuma açıklandı. Cuma günü dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin reyting sonuçları merak ediliyor. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Hercai dizisi Total kategorisinde liderliğini korudu. Peki, 3 Mayıs Cuma günü dizilerinin reyting sonuçları nasıl? İşte 3 Mayıs ...

3 Mayıs Cuma reyting sonuçları

3 Mayıs Cuma için bekleyiş sona erdi. oldukça merak ediliyor. Atv'de yayınlanan ve başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisi, yayınlandığı ilk bölümden beri izleyicinin ilgi odağı oldu. Hercai, Total kategorisinde birinciliğini korudu. Öte yandan, Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Payitaht ve Kızım dizilerinin reyting sonuçları belli oldu. İşte 3 Mayıs ...

3 Mayıs Cuma günü Total kategorisinde birinci RTG 12.36 ve Share 27.86 ile Hercai dizisi oldu.

3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 HERCAI ATV 03.05.2019 DIZILER Ara.36 27.86
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 03.05.2019 DIZILER Haz.86 15.56
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Haz.67 23.27
4 HERCAI (OZET) ATV 03.05.2019 DIZILER May.47 15.26
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 03.05.2019 GERCEK YASAMLAR 05.Oca 34.22
6 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 03.05.2019 DIZILER 04.Oca Eyl.29
7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 03.05.2019 DIZILER 04.Oca Eki.88
8 ESRA EROL'DA ATV 03.05.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.55 17.77
9 ISTANBULLU GELIN STAR TV 03.05.2019 DIZILER Mar.43 Tem.78
10 GULPERI SHOW TV 03.05.2019 DIZILER Mar.34 Tem.56
11 YEMIN KANAL 7 03.05.2019 DIZILER Mar.25 Ağu.96
12 ATV ANA HABER ATV 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.22 Kas.24
13 KIZIM TV8 03.05.2019 DIZILER Şub.99 Haz.67
14 HAVA DURUMU ATV 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.85 Ağu.91
15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 03.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.65 13.May
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.54 Ağu.93
17 SPOR GUNDEMI KANAL D 03.05.2019 SPOR PROGRAMLARI Şub.44 07.May
18 SON DURAK ATV 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.38 Eki.35
19 PIYASA EKRANI KANAL D 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.37 Tem.18
20 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Mar 08.Mar
21 YAPARSIN ASKIM OZET FOX 03.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.25 Haz.37
22 SICAK GELISME KANAL D 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.25 Eyl.23
23 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 03.05.2019 DIZILER 02.Ağu Kas.93
24 YAPARSIN ASKIM FOX 03.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.May Nis.58
25 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 03.05.2019 DIZILER Oca.86 Nis.85
26 BENI BIRAKMA ATV 03.05.2019 DIZILER Oca.79 13.28
27 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 03.05.2019 DIZILER Oca.75 Nis.89

3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI 07.Mar 27.84
2 HERCAI ATV 03.05.2019 DIZILER Haz.73 16.51
3 ISTANBULLU GELIN STAR TV 03.05.2019 DIZILER May.61 13.82
4 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 03.05.2019 DIZILER May.33 13.15
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 03.05.2019 DIZILER Nis.21 Eki.33
6 KIZIM TV8 03.05.2019 DIZILER Mar.43 Ağu.44
7 GULPERI SHOW TV 03.05.2019 DIZILER Şub.75 Haz.75
8 YEMIN KANAL 7 03.05.2019 DIZILER Şub.64 Ağu.36
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 03.05.2019 GERCEK YASAMLAR 02.Haz 22.May
10 HERCAI (OZET) ATV 03.05.2019 DIZILER Şub.59 08.Mar
11 YAPARSIN ASKIM OZET FOX 03.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.47 08.Nis
12 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 03.05.2019 DIZILER Şub.44 Tem.19
13 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 03.05.2019 DIZILER 2 Haz.41
14 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 03.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.95 Ara.62
15 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 03.05.2019 DIZILER Oca.93 May.99
16 ESER YENENLER SHOW TV8 03.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.92 Haz.63
17 KIZIM (OZET) TV8 03.05.2019 DIZILER Oca.84 Haz.36
18 YEMEKTEYIZ TV8 03.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.72 Eki.58
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.71 Haz.87
20 ATV ANA HABER ATV 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI 01.May May.95
21 SON DURAK ATV 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI 01.May Haz.75
22 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.45 22.24
23 YAPARSIN ASKIM FOX 03.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.44 Mar.53
24 ISIGIN PRENSESI TRT 1 03.05.2019 DIZILER Oca.44 Tem.89
25 HAVA DURUMU ATV 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.44 May.46
26 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 03.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.39 05.Haz
27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 03.05.2019 DIZILER Oca.31 07.Eyl

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