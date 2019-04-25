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İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver ile Murat Boz hakkında bomba iddia: Aslı Enver'in doğum gününde evleniyorlar!

İstanbullu Gelin dizisiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Aslı Enver, şarkıcı Murat Boz ile 4 yıldır birliktelik yaşıyor. Bir dargın bir barışık çift, en son geçtiğimiz Kasım ayında ilişkilerine 3. kez şans tanıdılar. İddiaya göre Enver, barışmayı evlilik şartıyla kabul etti. Hayranları evlilik haberini beklerken ortaya atılan bir başka iddia ise sosyal medyayı karıştırdı. İddiaya göre ikili, Aslı Enver'in doğum gününde yani 10 Mayıs'ta nikah masasına oturacak!

25.04.2019 09:38 - Son Güncelleme: 25.04.2019 09:39
Aslı Enver ile Murat Boz hakkında bomba iddia: Aslı Enver'in doğum gününde evleniyorlar!

İstanbullu Gelin dizisinin Süreyya'sı Aslı Enver ile genç kızların sevgilisi şarkıcı Murat Boz evleniyor iddiası sosyal medyayı karıştırdı. İddiaya göre çift 10 Mayıs için nikah tarihi aldı. İşte detaylar...

Aslı Enver ile Murat Boz hakkında bomba iddia: Aslı Enver'in doğum gününde evleniyorlar!

Kasım 2018'de aşklarına üçüncü kez şans veren Aslı Enver'le Murat Boz hakkında önceki gün hayranlarını sevindirecek bir iddia ortaya atıldı.

Aslı Enver ile Murat Boz hakkında bomba iddia: Aslı Enver'in doğum gününde evleniyorlar!

SESSİZ SEDASIZ NİKAH HAZIRLIĞINDALAR!

Barıştıktan sonra birlikte görüntü vermekten kaçınan ikilinin sessiz sedasız nikâh hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

Aslı Enver ile Murat Boz hakkında bomba iddia: Aslı Enver'in doğum gününde evleniyorlar!

Ünlü çift nikah için 10 Mayıs'a gün aldı.

Aslı Enver ile Murat Boz hakkında bomba iddia: Aslı Enver'in doğum gününde evleniyorlar!

Aslı Enver'in doğum gününde hayatlarını birleştirecek olan ikilinin gizli saklı yürüttüğü düğün hazırlığının gün yüzüne çıkmasıyla hayranları çılgına döndü.

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