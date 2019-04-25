İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver ile Murat Boz hakkında bomba iddia: Aslı Enver'in doğum gününde evleniyorlar!
İstanbullu Gelin dizisiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Aslı Enver, şarkıcı Murat Boz ile 4 yıldır birliktelik yaşıyor. Bir dargın bir barışık çift, en son geçtiğimiz Kasım ayında ilişkilerine 3. kez şans tanıdılar. İddiaya göre Enver, barışmayı evlilik şartıyla kabul etti. Hayranları evlilik haberini beklerken ortaya atılan bir başka iddia ise sosyal medyayı karıştırdı. İddiaya göre ikili, Aslı Enver'in doğum gününde yani 10 Mayıs'ta nikah masasına oturacak!
25.04.2019 09:38
- Son Güncelleme: 25.04.2019 09:39
DİĞER GALERİLER