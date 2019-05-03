Cuma günlerinin sevilen dizisi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Esma için artık yeni bir süreç başladı. Şimdi izleyiciler İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma'nın eve yalnız dönüşü konakta şaşkınlıkla karşılanır. Bir telefonla Nazif'in hastanede ve ağır olduğu haberi gelir. bu haber Esma'dan saklansa da Esma gerçekleri öğrenerek, kendisini suçlamaya başlar.

ADEM DİLARA'YA İÇİNİ DÖKÜYOR

Adem, Güneş'e ulaşamamaktadır. Onu kimsenin anlamadığını düşündüğü sırada içini Dilara'ya döker.

SÜREYYA ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Süreyya ise tüm yaşananlara rağmen kendi çıkışını bulmanın yolunda ilerlemektedir.

ESMA İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Nazif'in iyileşerek hastaneden çıkması ise Esma'nın kendisi ile yaşadığı mücadeleyi sonlandırmaz. Esma için artık yeni bir süreç başlamıştır.