İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şoke etti! Aşk listesi uzayıp gidiyor

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran Özcan Deniz hem dizisiyle hem de Feyza Aktan ile olan evliliği ile son günlerin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Feyza Aktan ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan Özcan Deniz'in daha önce olaylı bir evlilik yaptığını biliyor muydunuz? Sadece bu da değil. Özcan Deniz'in öyle kabarık bir aşk listesi var ki inanması hayli güç. Şaşırmaya hazır olun.