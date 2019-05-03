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İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şoke etti! Aşk listesi uzayıp gidiyor

İstanbullu Gelin dizisi kısa bir süre sonra ekranlara veda edecek. Dizinin son bölümleri merakla izleniyor. İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya ve Faruk karakterlerini canlandıran Aslı Enver ve Özcan Deniz'in yıldızını parladı bu dizi ile. İki başrol için kariyerlerinde nasıl her şey yolundaysa özel hayatlarında da durum aynı. Fakat Feyza Aktan ile evlenip bir bebek sahibi olan Özcan Deniz için bir zaman durum böyle değildi. Özcan Deniz'in daha önce bir kere evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Peki ya Özcan Deniz'in inanmakta güçlük çekeceğiniz eski sevgilileri? Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin çok şaşıracağınız eski eşleri.

03.05.2019 13:59 - Son Güncelleme: 03.05.2019 14:14
İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şoke etti! Aşk listesi uzayıp gidiyor

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran Özcan Deniz hem dizisiyle hem de Feyza Aktan ile olan evliliği ile son günlerin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Feyza Aktan ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan Özcan Deniz'in daha önce olaylı bir evlilik yaptığını biliyor muydunuz? Sadece bu da değil. Özcan Deniz'in öyle kabarık bir aşk listesi var ki inanması hayli güç. Şaşırmaya hazır olun.

İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şoke etti! Aşk listesi uzayıp gidiyor

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN
İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şoke etti! Aşk listesi uzayıp gidiyor
İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şoke etti! Aşk listesi uzayıp gidiyor

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İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şoke etti! Aşk listesi uzayıp gidiyor
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