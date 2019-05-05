Star TV ekranlarında yayınlanan izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından bekleniyor. İzleyiciler Erkenci Kuş 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna merakla yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can ile Sanem'in ayrılığının üzerinden bir yıl geçmiştir. Sanem kitabını yazmış, kitap birçok dile çevrilmiş ve Sanem büyük başarı kazanmıştır. Hayallerini gerçekleştirmesine rağmen Can'ın olmadığı bir hayat Sanem'i mahvetmiştir.

SANEM, CAN'A ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Bir yıl önce Can'ın gidişinin ardından pişman olan Sanem onu hemen aramış, fakat Can'a ulaşamamıştır. Aylar boyunca Sanem dahil kimse Can'a ulaşamamıştır. Sanem kendini, terkedilmiş, unutulmuş hissetmektedir. Yiğit'in sakat kaldığı, defterinin yandığı o zorlu günde Can'ın bir gün bile beklemeden çekip gitmesini, onu yapayalnız bırakmasını asla affetmeyecektir.

CAN, SANEM'İ ASLA AFFETMİYOR



Oysa Can da son bir yılda onu düşünmediği tek bir gün geçirmemiştir. Karaya gerekmediği sürece ayak basmayarak denize sığınmış, bütün dünyayı gezse de huzur bulamamıştır. Agresif, kötü, sevdiğine zarar veren bir adam olarak görmüştür kendini. Ve Sanem'in ona güvenmeyişini asla affetmeyecektir.

AZİZ BEY GERİ DÖNÜYOR

Yurtdışından dönen Aziz bey, yakın arkadaşı Remide Hanım'ın yardımıyla Can'ı bulur ve görüşmek ister. Sanem'in olduğu şehre ayak basamayacağını düşünen Can, Remide Hanım'ın ısrarıyla babasına görmek üzere İstanbul'a döner.