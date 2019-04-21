İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan gidiyor!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk Boran karakteriyle geniş bir hayran kitlesi olan Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan ile mavi yolculuğa çıkıyor. İsrail'de verdiği konserin parasını harcamaya devam eden 46 yaşındaki oyuncu - şarkıcı Özcan Deniz, İstanbullu Gelin dizisinin Mayıs sonunda final yapmasıyla birlikte eşi ve oğlunu da alıp tatile gidecek. İddiaya göre Özcan Deniz, bu tatil için tam 150 bin lira ödemiş.

21.04.2019 12:31 - Son Güncelleme: 21.04.2019 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





