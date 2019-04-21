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İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan gidiyor!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk Boran karakteriyle geniş bir hayran kitlesi olan Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan ile mavi yolculuğa çıkıyor. İsrail'de verdiği konserin parasını harcamaya devam eden 46 yaşındaki oyuncu - şarkıcı Özcan Deniz, İstanbullu Gelin dizisinin Mayıs sonunda final yapmasıyla birlikte eşi ve oğlunu da alıp tatile gidecek. İddiaya göre Özcan Deniz, bu tatil için tam 150 bin lira ödemiş.

21.04.2019 12:31 - Son Güncelleme: 21.04.2019 12:47
İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan gidiyor!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk Boran karakteriyle önemli bir hayran kitlesine sahip olan Özcan Deniz; eşi, oğlu ve ailesi ile birlikte mavi yolculuğa çıkıyor. Yoğun iş temposu nedeniyle boşanacakları iddia edilen Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, bu yaz evliliklerinin tadını çıkartacağa benziyor.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan gidiyor!

Özcan Deni, rol aldığı 'İstanbullu Gelin' dizisinin 31 Mayıs'ta final yapmasıyla birlikte eşi Feyza Deniz ve oğlu Kuzey ile tatile çıkacak.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan gidiyor!

KONSERDEN KAZANDIĞINI HARCIYOR

Konserden kazandığı 1 milyon doları doyasıya harcamak isteyen Deniz'e, oğlu Kuzey ve eşinin yanı sıra yengesi ve kardeşi de bu tatilde eşlik edecek.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan gidiyor!

150 BİN LİRALIK TEKNE

Turu Göcek'ten başlatacak olan Deniz ailesi, bir aylığına lüks tekne kiraladı. Tekneye 150 bin lira ödeyen Özcan Deniz, İsrail konserinden kazandığı parayla öncesinde eşi Feyza Deniz'e de bir cip almıştı.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan gidiyor!

ANNEYE VİLLA

Bununla da yetinmeyen Deniz, torununa fazlasıyla düşkün olan annesi için de Zekeriyaköy'de kendi evlerinin yakınında bir villa kiraladı.

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