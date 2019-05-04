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İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

3 sezondur izleyici ile buluşan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Esma Boran karakteri ile herkesin beğenisini kazandı İpek Bilgin. Boranların sert annesi Esma Sultan, İpek Bilgin'in oyunculuğu ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Dizide erkek çocukları olan Esma Sultan karakterinin aksine İpek Bilgin'in bir kızı olduğunu ve kızının en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız.

04.05.2019 10:49 - Son Güncelleme: 04.05.2019 11:02
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

İstanbullu Gelin dizisinin Esma Sultan'ı İpek Bilgin, oyunculuk performansı ile izleyenleri büyülüyor. Peki İpek Bilgin'in en az kendisi kadar ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

PINAR AYLİN VE KIZI MAYA

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

PINAR AYLİN VE KIZI MAYA

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

CEYLAN VE OĞLU YİĞİT

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

CEYLAN VE KIZI MELODİ

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