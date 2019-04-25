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  • 26.04.2019 08:53
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 08:53

'da kimdir, tarihte var mı? - 1 Diriliş Ertuğrul fragmanı ve son bölüm izle

1 146.bölüm fragmanı! 'in abisi geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte obaya geri dönüyor. "Düşmanlarımızı bertaraf ettik. Hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Büyük cenk için geriye kalan tek şey bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak" diyen Ertuğrul Bey abisi ile birlikte büyük savaşa hazırlanıyor. Düşmanlarını birer birer yok eden Ertuğrul, Osmanlı Devletinin temellerini atmaya başlıyor. TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 146.bölümü 1 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak. Peki Diriliş Ertuğrul ünde neler olacak? İşte tanıtımı ve öne çıkan gelişmeleri...

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yine nefes kesti. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 146.bölüm fragmanı yayınlandı.
Ertuğrul Bey, son bölümde Dragos'u infaz etti. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in abisi geri dönüyor. Obaya geri dönen Gündoğdu Bey, Ertuğrul Bey ile birlikte savaş hazırlıklarına katılıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanı ve tüm detaylar gelişmeler. Bu arada Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.

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