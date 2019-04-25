TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yine nefes kesti. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 146.bölüm fragmanı yayınlandı.

Ertuğrul Bey, son bölümde Dragos'u infaz etti. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in abisi geri dönüyor. Obaya geri dönen Gündoğdu Bey, Ertuğrul Bey ile birlikte savaş hazırlıklarına katılıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanı ve tüm detaylar gelişmeler. Bu arada Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.