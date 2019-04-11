TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan devam ediyor. Çarşamba akşamları reyting listesindeki zirveyi kimseye bırakmayan dizi bu sezon bitiyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde 129.bölüm ile katılan başarılı oyuncu Uğur Karabulut, senaryo gereği Uranos'un Ertuğrul Bey tarafından idam edilmesiyle diziden ayrıldı. Peki Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Alp, Ertuğrul bey nasıl öldü? Bamsı Beyrek kimdir? Diriliş Ertuğrul final tarihi açıklandı.