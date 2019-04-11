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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 11:51

açıklandı! Diriliş Ertuğrul ve nasıl ölecek? kimdir?

Ekranların uzun soluklu ve reyting rekortmeni olan Diriliş Ertuğrul dizisi için artık sona yaklaşılıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde ve en baskın karakterler arasında yer almaktadır. Dizinin fenomenleri Bamsı Alp ve Ertuğrul beyin tarihte nasıl öldüğünü oldukça merak ediyor. adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan dizinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Peki Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Alp, ? kimdir? İşte tüm detaylar

TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan devam ediyor. Çarşamba akşamları reyting listesindeki zirveyi kimseye bırakmayan dizi bu sezon bitiyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde 129.bölüm ile katılan başarılı oyuncu Uğur Karabulut, senaryo gereği Uranos'un Ertuğrul Bey tarafından idam edilmesiyle diziden ayrıldı. Peki Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Alp, Ertuğrul bey nasıl öldü? Bamsı Beyrek kimdir? Diriliş Ertuğrul final tarihi açıklandı.

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HaberlerTelevizyon HaberleriDiriliş Ertuğrul final tarihi açıklandı! Diriliş Ertuğrul Bamsı Alp ve Ertuğrul bey nasıl ölecek? Bamsı Beyrek kimdir?
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