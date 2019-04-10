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ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Nefes'e yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 47. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes'in doğum yaptığı takdirde öleceğini öğrenen Tahir bunun Vedat'ın bir oyunu olup olmadığını araştırmaya başlar. Ancak durumdan habersiz olan Nefes farkına varmadan Tahir'in önüne engeller çıkarır.

TAHİR GERÇEĞİ SÖYLEYİP SÖYLEMEME KONUSUNDA KARARSIZ KALIYOR

Nefes hayatında ilk kez sıcak bir yuvanın üyesidir, öyle ki Saniye'yi bile annesi yerine koyar. Hal böyleyken Tahir sevdiği kadına gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalır.

MERCAN, NEFES'İN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Tahir kaygılarla boğuşurken Mercan, Nefes'in hamile olduğunu öğrenmiş, hayata ve Tahir'e dair umutları tükenmiştir. Mercan içinde kalanları Tahir'e dökerken, Nefes yapayalnız ve yardıma muhtaçtır.