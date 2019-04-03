TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi izleyicilerin sevdiği diziler arasında yer alıyor. Şu sıralar dizi hakkında merak edilen sorular arasında "Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapıyor?" sorusu yer alıyor. İşte merakla araştırılan detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Tarihe göre, 1280 yılında Ertuğrul Gazi Söğüt'te hayatını kaybediyor. 1299 yılında ise Osman Gazi merkezi Söğüt olan Osman Beyliği'ni kuruyor. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü Diriliş Ertuğrul dönemi sona erecek ve hemen ardından Diriliş Osman dönemi başlayacak.

OSMAN GAZİ İLE DÖNÜYOR

Ekran macerasına 5 yıl önce başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi bu yıl itibariyle 'Osman Gazi' ismiyle devam edecek. Engin Altan Düzyatan'ın 'Ertuğrul' rolünde başarılı bir performans sergilemesinin ardından Osman Gazi karakterini canladırması için dizinin ekibi Burak Özçivit ile anlaştı.

Gelen bilgilere göre Özçivit rolü için oldukça sıkı çalışıyor. Oyuncu, İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip dizi için Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.