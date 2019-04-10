Atiye konusu ne? Netflix dizisi Atiye'de kimler oynuyor? Göbeklitepe'den Nemrut'a uzanan Atiye'nin hikayesi ve dizinin ne zaman yayınlanacağına dair ayrıntılar haberimizde. Başrolünde Beren Saat'in olduğu Atiye dizisinin kadrosuna Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi de katıldı. Atiye dizisi hakkındaki her şey ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 25 Mart 2019 tarihinde çekimlerine başlanan yeni dizi Atiye için yayın tarihi henüz açıklanmadı. Netflix'in yeni dizisi Atiye için yayın tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

ATİYE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in merakla beklenen, başrolünde Beren Saat'in olduğu ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin çekimleri başladı. Çekimlerine İstanbul'da başlanan ve başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde çekimlerine devam edilecek olan dizinin bu yıl gösterime girmesi planlanıyor.

​OG Medya tarafından Onur Güvenatam'ın yaratıcılığında hayata geçirilen projenin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

​GÖBEKLİTEPE VE NEMRUT'A YOLCULUK



Anadolu topraklarından geçerek İstanbul'dan Göbeklitepe ve Nemrut'a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor. erle ekranlara dönüş yapacak olan Beren ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyuz."

DÜNYANIN UYANIŞI KİTABI VE ATİYE

Beren Saat, Netflix dizisinde 'özel güçleri olan' bir kadını canlandıracak. Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan 'Dünyanın Uyanışı' adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor.

Şengül Boybaş'ın "Dünyanın Uyanışı" adlı romanı Küsurat Yayınları etiketiyle yayımlandı.

"İnsanoğlunun hikâyesinin bittiği yerde, onun hikâyesi başlıyordu…"

"Sıradan biri olman sıradışı bir kadere sahip olamayacağın anlamına gelmiyor."

Bir rüyayla başladı her şey. İki nehrin arasındaki bereketli topraklarda yürüyordu Atiye, birden hoş manzara yerini karanlık, kan gölü ve çığlıklarla süslenmiş bir senfoniye bıraktı. Toprak ana yeni bir çağa, Atiye kendi uyanışına gebeydi. Karanlığın sahibi içindekini çekip çıkarmak için karnına yöneldi ve uyandı Atiye. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı, çünkü o da biliyordu ki geçmişin hikâyeleri sonsuza dek gömülü kalamazdı. Ve gerçeğin izlerini sürmek için yola çıktı, varacağı yerin sırrını bilmeden… Çünkü insanoğlunun hikâyesinin bittiği yerde onun hikâyesi başlıyordu.

İnsanoğlunun hikâyesinin bittiği yerde hikâyesi başlayan Atiye, sıradan biridir ancak sıradışı bir kader yolu onu beklemektedir. Geçmişi geleceğinin önünde aşılamaz bir dağ gibi dururken hayatının önüne çıkardığı işaretlere kayıtsız kalamayıp rüyalarında gördüğü Göbeklitepe'ye giderek kaderinin peşine düşer. Peki, bu yolda hiç beklemediği şeylerle karşılaşan Atiye, sıradışı kaderinin sırrına ulaşabilecek mi yoksa bu sırrın içinde kaybolup gidecek mi?

"Geçmişi, geleceğinin önünde aşılmaz bir dağ gibi duruyordu. Artık sadece iki seçenek vardı önünde: Ya bu topraklara ait olmaya çalışacaktı ya da ebedi bir göçebelik başlayacaktı ruhunun çorak topraklarında."

"Öyle rüyalar vardır ki gerçek, onların yanında solgun bir anı gibi kalır."

Binbir kapısı olan hayatta Göbeklitepe kapılarını Atiye'ye açacak mı? Atiye boyut kapılarına ulaşabilecek, ailesine kavuşabilecek mi? Atiye'nin sıradışı kaderine, ruhani yolculuğuna konuk olmaya hazır olun. Bu yolculuk boyunca dünyanın ilk tapınağı, inancın ilk merkezi olan Göbeklitepe'nin gizemli sayfalarında dolaşacak, tarihin devir değiştiren sütunları arasında gezineceksiniz. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini alan Göbeklitepe'yi, günümüzden 11 bin yıl öncesine dayanan tarihini kendi hikâyesini arayan Atiye ile yeniden keşfedeceksiniz!

"Sen göremesen de hayat kapılarla doludur. Ve eğer gerçekten istersen, onların içinden geçerek yeni dünyalar keşfedebilirsin."

1980 yılında Tokat'ta doğan, Halkla İlişkiler ve İşletme lisans programlarının ardından Livkon International'da Life Coach & NLP sertifika programını tamamlayan Şengül Boybaş'ın kaleme aldığı, Küsurat Yayınları'nın romanları arasında yerini alan Dünyanın Uyanışı sizleri sıradışı bir kurgu ile karşılıyor. Üzerinde yaşadığımız bereketli toprakları, hayatın yanlış yaşanışını ve insanlığın sonsuz kez yenilişinin çarpıcı romanı Dünyanın Uyanışı'nı bir solukta okuyacaksınız! Sonunu merak etmekten kendinizi alamayacağınız, tek solukta okuyacağınız bu kitapla Atiye'nin sıradışı kaderini doğurmasına, yeniden doğuşuna tanıklık etmeye hazır olun!

"Yaşanan her şey birer doğum sancısıdır. Ölüm ise doğumun ta kendisidir. Karşımıza çıkan herkes, her şey, kendi mevcut gerçekliğimizde ölüp yeni bir gerçekliğe doğuşumuza hizmet eden birer ebeden ibaret."

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat'dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tercih etti.

Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye'nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu'nun kardeşi, Saat'in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye'yi ekran başına kitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.

NETFILIX NEDİR?

Dünyanın en büyük online film ve televizyon içeriği portalı Netflix, ABD'de 1997'de kuruldu.

8 yıl gibi bir sürede Netflix ABD'deki evlerin yarısına girmeyi başarmış bir sistemdir. 2007'de online medya akışına geçtikten sonra önce Kanada'ya sonra Latin Amerika'ya, sonra Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya pazarlarına girdi. Kişisel bilgisayarlar, televizyonlar, telefonlar, tabletler ve oyun konsolları gibi internet bağlantısı olan hemen hemen her cihazdan ulaşılabilir hale geldi.