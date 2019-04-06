TRT'1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur fırtınalar estiren ve en çok izlenen dizilerin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un final tarihi netleşti.Çarşamba akşamları reyting listesindeki zirveyi kimseye bırakmayan dizi bu sezon bitiyor. Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan dizinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Osman Gazi dizisi ise yeni sezonda 13 Kasım'da ilk bölümü ile ekrana gelecek. Peki Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul bey nasıl ölecek? İşte tüm detaylar