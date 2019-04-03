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Diriliş Ertuğrul'un Turgut'u Cengiz Çoşkun hakkındaki Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Kısa bir süre sonra başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a veda edecek. Engin Altan Düzyatan'a, Diriliş Ertuğrul süresi boyunca eşlik eden isimlerden biri ise Cengiz Coşkun. Her çarşamba izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Bey karakterine hayat veriyor Cengiz Coşkun. Cengiz Coşkun'un hayatındaki büyük Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği görenleri hayrete düşürdü. İşte Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Coşkun şaşırtan karesi.

03.04.2019 16:25 - Son Güncelleme: 03.04.2019 16:31
Diriliş Ertuğrul'un Turgut'u Cengiz Çoşkun hakkındaki Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Hülya Darcan gibi isimlerinde yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Bey karakterine hayat veren Cengiz Coşkun hakkında öyle bir şey ortaya çıktı ki şaşmamak elde değil. Cengiz Coşkun ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın ortak noktasına çok şaşırcaksınız.

Diriliş Ertuğrul'un Turgut'u Cengiz Çoşkun hakkındaki Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

'Böyle mi Olacaktı' dizisinin kötü karakteri Şebnem Özinal'ın son halini görenler şoke oldu.

Diriliş Ertuğrul'un Turgut'u Cengiz Çoşkun hakkındaki Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Özinal'ın son halini görenler "Eski çekiciliğinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.

Diriliş Ertuğrul'un Turgut'u Cengiz Çoşkun hakkındaki Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Fulya Özcan

Diriliş Ertuğrul'un Turgut'u Cengiz Çoşkun hakkındaki Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Talip Güran

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