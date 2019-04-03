Diriliş Ertuğrul'un Turgut'u Cengiz Çoşkun hakkındaki Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!
Kısa bir süre sonra başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a veda edecek. Engin Altan Düzyatan'a, Diriliş Ertuğrul süresi boyunca eşlik eden isimlerden biri ise Cengiz Coşkun. Her çarşamba izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Bey karakterine hayat veriyor Cengiz Coşkun. Cengiz Coşkun'un hayatındaki büyük Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği görenleri hayrete düşürdü. İşte Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Coşkun şaşırtan karesi.
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Hülya Darcan gibi isimlerinde yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Bey karakterine hayat veren Cengiz Coşkun hakkında öyle bir şey ortaya çıktı ki şaşmamak elde değil. Cengiz Coşkun ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın ortak noktasına çok şaşırcaksınız.