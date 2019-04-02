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Diriliş Ertuğrul'un yıldızları Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit arasında soğuk savaş!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyerinde zirve noktaya gelmişti Engin Altan Düzyatan. Ancak Burak Özçivit'in, Diriliş Ertuğrul ile anlaşması sonrası dizi ile yollarını ayırma kararı almıştı. İkilinin arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddia edilirken Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan'dan herkesi şoke eden bir hamle gelmişti.

02.04.2019 16:20 - Son Güncelleme: 02.04.2019 16:25
Diriliş Ertuğrul'un yıldızları Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit arasında soğuk savaş!

BURAK-ENGİN KRİZİ BÜYÜYOR

Burak Özçivit'in, Diriliş Ertuğrul dizisi ile anlaşması sonrası iddiaların ardı arkası kesilmedi. Burak Özçivit'in, Engin Altan Düzyatan'ı istemediği, Engin Altan Düzyatan'ın ayrılma kararı alması sonrası ikiliden çok çarpıcı bir hareket gelmişti.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızları Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit arasında soğuk savaş!

TRT 1 ekranlarının en sevilen ve her Çarşamba reytinglerde zirvede yer alan dizisi Diriliş Ertuğrul'da finale sayılı bölümler kalırken, önümüzdeki sezon yayın hayatına başlayacak olan Diriliş Osman dizisi için de geri sayım başladı. Ancak iki ayrı dizinin başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan arasında kıskançlık krizi çıktığı iddiası gündeme geldi.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızları Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit arasında soğuk savaş!

Yerel Seçimler'de vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullanan iki yakışıklı isim, aynı okulda görüntülendi. Ancak Burak Özçivit'in, Engin Altan Düzyatan'ı okul koridorunda görmemezlikten geldiği iddia edildi. Özçivit, çıkan iddialara kısa bir yanıt verdi.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızları Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit arasında soğuk savaş!

Özçivit, aralarında çıkan kıskançlık krizi iddiaları hakkında, "Engin kardeşim çok güzel ve başarılı bir iş yapmaktadır. Engin'i nerede görsem selam da veririm konuşurum da. Bizim aramızda böyle şeyler olmaz" demekle yetindi.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızları Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit arasında soğuk savaş!

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu Burak Özçivit'in dizi için değişimi görenleri hayrete düşürüyor. Uzun saçları ile kameralara yakalanan Burak Özçivit tanınmaz halde.

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