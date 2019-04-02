Diriliş Ertuğrul'un yıldızları Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit arasında soğuk savaş!
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyerinde zirve noktaya gelmişti Engin Altan Düzyatan. Ancak Burak Özçivit'in, Diriliş Ertuğrul ile anlaşması sonrası dizi ile yollarını ayırma kararı almıştı. İkilinin arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddia edilirken Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan'dan herkesi şoke eden bir hamle gelmişti.
02.04.2019 16:20
- Son Güncelleme: 02.04.2019 16:25
TRT 1 ekranlarının en sevilen ve her Çarşamba reytinglerde zirvede yer alan dizisi Diriliş Ertuğrul'da finale sayılı bölümler kalırken, önümüzdeki sezon yayın hayatına başlayacak olan Diriliş Osman dizisi için de geri sayım başladı. Ancak iki ayrı dizinin başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan arasında kıskançlık krizi çıktığı iddiası gündeme geldi.
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