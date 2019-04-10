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Diriliş Ertuğrul'un Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Bamsı Beyrek ile yıldızı parlayan Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Yakışıklılığı ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'un sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Peki Nurettin Sönmez'i gözünü bir yerlerden ısırıyor mu? Diriliş Ertuğrul'un Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, bu benzerliğe şaşıp kalmamak elde değil. İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerleri.

10.04.2019 11:21 - Son Güncelleme: 10.04.2019 11:27
Diriliş Ertuğrul'un Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden Nurettin Sönmez, namıdiğer Bamsı Beyrek. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Diriliş Ertuğrul'un Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.

Diriliş Ertuğrul'un Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Diriliş Ertuğrul'un Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

Diriliş Ertuğrul'un Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Demet Özdemir ve Hazar Ergüçlü'yü birbirine benzeten çok.

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