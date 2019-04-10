Diriliş Ertuğrul'un Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı
Oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Bamsı Beyrek ile yıldızı parlayan Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Yakışıklılığı ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'un sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Peki Nurettin Sönmez'i gözünü bir yerlerden ısırıyor mu? Diriliş Ertuğrul'un Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, bu benzerliğe şaşıp kalmamak elde değil. İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerleri.
10.04.2019 11:21
- Son Güncelleme: 10.04.2019 11:27
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